2023-01-15 14:46:00

Már 21 emberről tudni, akit az orosz megszállók gyilkoltak meg a szétlőtt dnyiprói panelházban

Vlagyimir Putyin közben arról beszélt, hogy az ukrajnai „különleges katonai művelet” jó irányba halad, minden a védelmi minisztérium és a vezérkar terveinek megfelelően alakul.

21-re emelkedett azok száma, akik egy orosz rakétacsapásban veszítették életüket Dnyipró városában – írja a Reuters.

A mentőcsapatok közben további túlélők után kutatnak a törmelékek közt. A regionális tanács vezetője, Mikola Lukascsuk azt közölte Telegram-oldalán, hogy legalább 35 embert tartanak nyilván eltűntként és 73-an megsebesültek. Tájékoztatása szerint vasárnap reggelig 38 embert mentettek ki, köztük hat gyereket.

A kelet-közép-ukrajnai Dnyipro városában lévő épület részben megsemmisült a szombati támadássorozatot követően Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat regionális kirendeltségének igazgatóhelyettese az ukrán televíziónak azt mondta, hogy a második emeleten két lakás gyakorlatilag sértetlen maradt, de azokat is betemette a törmelék.

Az orosz védelmi tárca az előző napi csapásokról szóló tájékoztatásában nem említette meg Dnyiprót, mint konkrét célpontot. Ugyanakkor azt nyomatékosították, hogy minden kijelölt célpontot eltaláltak. Ukrajna legfelsőbb katonai parancsnoksága vasárnap közölte, hogy Oroszország szombaton három légicsapást, 57 rakétacsapást mért, és 69 támadást hajtott végre nehézfegyverzetű rakétarendszerekből. Az ukrán erők 26 rakétát lőttek le.

Az ukrán déli parancsnokság szóvivője vasárnap a helyi televíziónak azt is elmondta, hogy Oroszország a szombati támadások során a Fekete-tengerre telepített cirkálórakétáknak csak a felét lőtte ki. A szombati csapások a kritikus infrastruktúrát is érintették Kijevben és más helyeken. A tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy ez a következő napokban korlátozza a főváros és az ország nagy részeinek áramellátását. A szombati támadásra akkor került sor, amikor a nyugati hatalmak több ígéretet is tettek, hogy harckocsikat küldenek a megszállt országba. A nyugati gyártmányú harckocsik első Ukrajnába történő küldését Moszkva valószínűleg a konfliktus eszkalációjaként fogja értékelni. A londoni orosz nagykövetség szerint a tankok elhúznák a konfrontációt.

A harcok továbbra is Bahmut és Szoledár városára összpontosulnak. Szerhij Cserevátyi, az ukrán keleti parancsnokság szóvivője az ukrán televíziónak elmondta, hogy az orosz erők az elmúlt 24 órában 234 alkalommal lőtték a két város térségét. Oroszország pénteken közölte, hogy erői ellenőrzésük alá vonták a háború előtt tízezer lakosú Szoledárt, ami kisebb mértékű előrenyomulásnak számít, de lélektani jelentőséggel bír az orosz erők számára, amelyek hónapok óta több harctéri kudarcot is elszenvedtek. Az orosz elnök azt mondta, hogy az általa „különlegesnek nevezett katonai művelet” pozitív irányba halad és reméli, hogy az orosz katonák további győzelmeket fognak elérni Szoledár bevétele után.

- jelentette ki Vlagyimir Putyin az egyik állami televízióban.