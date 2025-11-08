Az ukrán foci tündöklése

Nem is az a meglepetés, hogy ukrán együttes került az Európa Liga döntőjébe, s nézhet farkasszemet a címvédő Sevillával, hiszen az ukrajnai együttesek a hetvenes évek közepe óta sok nemzetközi sikert értek el, hanem az, hogy az ukrán foci sikersztoriját a Dnyipro írhatja tovább. S nem olyan tradicionális klubok, mint a Dinamo Kijev, vagy a donyecki Sahtar.