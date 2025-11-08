Dnyipróból halálos áldozatról, gyermekek sérüléséről érkezett jelentés, Kijevben épületek rongálódtak meg, teherautók égtek.
Bár állítólag sikerült visszaverni őket, a fejlemények aligha javítják az ukrán harci morált.
Az elnöki hivatal vezetője jelezte, nem hajlandók engedi területi integritásukból.
Még zajlik a romok átkutatása, a mentőegységek arra figyelmeztetnek, hogy az áldozatok száma tovább növekedhet.
Tizennyolc ember megsebesült, közülük tizenketten még kórházban vannak.
Az ukrán légierő közlése szerint az indított 23 drónból 16-ot lelőttek.
Herszonban egy nő vesztette életét és egy másik megsebesült, Dnyipro városából pedig 12 sérültről érkeztek jelentések.
A Pavlohradot ért vasárnap éjjeli támadásnak legalább 34 sérültje van, a legfiatalabb 8 éves.
Az elszólás éles vitát váltott ki, s az orosz propaganda is gyorsan lecsaptak rá.
Még 35 embert egyelőre eltűntnek nyilvánítottak, de egyre kevesebb a remény, hogy túlélőket találjanak.
Vlagyimir Putyin közben arról beszélt, hogy az ukrajnai „különleges katonai művelet” jó irányba halad, minden a védelmi minisztérium és a vezérkar terveinek megfelelően alakul.
Egy kilencemeletes lakóház jelentős része leomlott az orosz rakétacsapástól. Ukrajna a világhoz fordul „a gonosz megállításáért” a szankciók kiterjesztéséért.
Az Ukrajna keleti felében található város vezetője a várható orosz támadásokra figyelmeztet, de hangsúlyozza: ez nem evakuálás.
Nem is az a meglepetés, hogy ukrán együttes került az Európa Liga döntőjébe, s nézhet farkasszemet a címvédő Sevillával, hiszen az ukrajnai együttesek a hetvenes évek közepe óta sok nemzetközi sikert értek el, hanem az, hogy az ukrán foci sikersztoriját a Dnyipro írhatja tovább. S nem olyan tradicionális klubok, mint a Dinamo Kijev, vagy a donyecki Sahtar.
Alighanem senki sem számított arra az Európa Liga csoportmérkőzéseinél, hogy a fináléban a nem túl nagy hírű Dnyipro nézhet majd farkasszemet a Sevilla ellen. Természetesen a spanyol csapat szereplése nem meglepetés, hiszen címvédőként eleve a viadal favoritjai közé tartozott, de az ukránok döntőbe jutása az utóbbi évek egyik legnagyobb szenzációja a nemzetközi fociban.
Nem jött össze az olasz házidöntő a labdarúgó Európa Ligában, miután a címvédő Sevilla, valamint az ukrán Dnyipro jutott a fináléba. A dnyepropetrovszki csapat az utóbbi évek egyik legnagyobb kupaszenzációját szolgáltatta azzal, hogy túljutott a jóval esélyesebbnek vélt SSC Napolin, Rafa Benitez csapatán.
A labdarúgó Európa Ligában a Sevilla magabiztosan jutott a fináléba, míg a Dnyipro meglepetésre kiejtette az esélyesebb Napolit.