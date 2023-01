Doros Judit;

Jászberény;időközi;Budai Lóránt;

2023-01-15 21:18:00

Hiába mozgatott meg rengeteg pénzt a Fidesz, Jászberényt megtartotta az ellenzék

A Jobbik támogatásával induló régi-új polgármester toronymagasan verte a Fidesz által támogatott független jelöltet.

A szavazatok 80,95 százalékos feldolgozottságánál behozhatatlan előnyre tett szert a jászberényi időközi önkormányzati választáson a jobbikos Budai Lóránd, több mint kétharmados aránnyal verte meg a Fidesz által támogatott független jelöltre, Besenyei Orsolyára. Budai Lórámt egy egyesület színeiben indult, ám most annyi változott a legutóbbi felálláshoz képest, hogy a DK már nem támogatta.

Az eredmények fényében kijelenthető, hogy ez nem számított, a szavazás állása szerint a testületi többség miatt sem kell aggódnia, ugyanis a Közösen Jászberényért Egyesület tagjai hét, a Fidesz-KDNP képviselői pedig négy helyet foglalhatnak el.

A Fidesz jól láthatóan rengeteg pénzt és energiát mozgatott meg annak érdekében, hogy visszavegye a korábban két cikluson át jobboldali vezetésű várost, ám ez úgy tűnik, nem sikerült. Az eredményt tovább árnyalja, hogy a Demokratikus Koalíció helyi csoportjának tagjai nem vettek részt a kampányban, és nem is szerepeltek a jelöltek között, sőt, információink szerint választókerületi elnökük, Gedei József vasárnap lemondott párttagságáról és e tisztségéről is. Sokan úgy vélték, épp ezért a jászberényi választás annak is próbája volt, mennyire erős az ellenéki összefogás Gyurcsány Ferenc pártja nélkül. A helyiek szerint nem ez volt a tét, hanem a város önállósága, és az, hogy békesség legyen az eddig feszültséggel teli légkör helyett.

