A fideszes politikus egyre kellemetlenebbül érezte magát a jelenet alatt. Később azzal vágott vissza, hogy Budai Lóránttal nem áll szóba a lánya.
Budai Lóránt és a pártlogókat mellőző csapatának másfél héttel ezelőtti időközi önkormányzati választási sikere után a kormánypárt most új emberekkel próbálkozna.
A Jobbik támogatásával induló régi-új polgármester toronymagasan verte a Fidesz által támogatott független jelöltet.
Kínos közjátékról számolt be Facebook-oldalán Jászberény DK-s önkormányzati képviselője.
Gedei József DK-s képviselő és a Fidesz kezdeményezte a politikai akciót Budai Lóránt jobbikos polgármester megbuktatása reményében, de végül csak a többi ellenzéki képviselő és a volt kormánypárti polgármester szavazta meg. A képviselő-testület feloszlatta magát.
Budai Lóránt polgármester szerint eddig hiába várták a kormány ígért segítségét.