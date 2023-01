nepszava.hu;

Oroszország;légierő;hadgyakorlat;szárazföldi offenzíva;Belarusz;orosz-ukrán háború;

2023-01-16 09:25:00

Közös orosz-belarusz hadgyakorlat kezdődött hétfőn, egy hónapig fog tartani

A minszki vezetés „ukrán provokációt” és „védelmi jellegű” műveleteket emleget, ehhez képest a nem hivatalos katonai megfigyelők egy sor támadó vadászgép és egy gépesített dandár készenlétét jelentették.

Oroszország és Belarusz közös hadgyakorlatba kezdett hétfőn; a két szövetséges légierő január 16. és február 16. között gyakorlatozik és a belarusz védelmi minisztérium közleménye szerint ezek a műveletek „védekező jellegűek”, amelyeket gépesített dandár-alosztály bevonásával végeznek – írja a Reuters.

A hírügynökség felidézi, hogy a tavaly februári Ukrajna elleni invázió óta rendre előkerül annak a feltételezése, hogy Moszkva a szövetségesét felhasználva új szárazföldi offenzívát indít. Ennek alapja, hogy Oroszország a csaknem egy évvel ezelőtti támadáshoz is „ugródeszkaként” használta Belaruszt. Minszk most, mint eddig, határozottan állítja, „nem lépnek be a háborúba”.

– így nyugtatták a közvéleményt Oliver Cromwell egykori mondását felhasználva a belarusz illetékesek.

Pavel Muravejko, a belarusz biztonsági tanács első államtitkár-helyettese szerint az ország déli ukrajnai határán a helyzet „nem túl nyugodt, mert Ukrajna provokálja őket”. Hozzátette, minden lépésre felkészültek. Moszkva folyamatosan tagadja , hogy nyomást gyakorolt ​​volna Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnökre, hogy vállaljon aktívabb szerepet az ukrajnai konfliktusban, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is erre figyelmeztetett a közelmúltban.

A Telegram nem hivatalos katonai megfigyelő csatornái az év eleje óta egy sor vadászgép, helikopter és katonai szállítógép készenlétbe helyezéséről számolt be, az észlelések szerint ehhez csatlakozott vasárnap további nyolc vadászgép és négy teherszállító repülő.