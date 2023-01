nepszava.hu;

2023-01-17 14:38:00

Bírói döntés van róla, hogy nem lehet a NER elitgimnáziuma miatt kilakoltatni az OPNI szolgálati lakásában élőket

Ők most ugyan megkönnyebbülhetnek, de másokat még fenyeget a kilakoltatás rémképe.

Jogerőre emelkedett az úgynevezett OPNI-perekben született ítélet, amelyek során a Külgazdasági és Külügyminisztérium felperesként próbált kilakoltatni régi szolgálati lakásban élő korábbi egészségügyi dolgozókat a 2007-ig működő egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet területéről – írja a Mérce az alperesek ügyvédje, Szepesházi Péterre hivatkozva.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy egykori az OPNI hat szolgálati lakásának bérlőjét fogta eddig perbe a külügy, hogy a területen felépíthesse a NER fizetős, öt évfolyamos, bentlakásos elitgimnáziumát, ahol a diákok nemzetközi érettségit szerezhetnek

Noha a jelenlegi ügyben most kedvező döntés született, ennek ellenére továbbra is több dolgozót fenyeget a kilakoltatás veszélye. A felperes Külgazdasági és Külügyminisztérium képes volt egy 90 éves idős asszony ellen is pert indítani, s

Az első fokon, decemberben született döntés értelmében az állam csak akkor rendelhet el lakáskiürítést, ha cserelakást ajánl fel, ilyen azonban ebben az esetben nem történt. Tizenöt napja lett volna az államnak fellebbeznie, amit nem tett meg, így az ítélet jogerőssé vált.

Több per is folyamatban van egészségügyi dolgozókkal szemben, így ők egyelőre nem lélegezhetnek fel.