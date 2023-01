Varga T. Róbert;

kézilabda;bundabotrány;Veszprém;fogadási csalások;

2023-01-18 06:30:00

Nagy László nem zárja ki, hogy megpályázza a kézis elnöki posztot

A Telekom Veszprém kézilabdacsapatának korábbi játékosa, jelenlegi sportigazgatója, az MKSZ alelnöke arra számít, hogy vizsgálat következik a sportágat megrázó játékvezetői bundabotrány ügyében.

Annyi, de annyi mérkőzést játszunk, ráadásul jó néhány év el is telt azóta, úgyhogy még úgy sem rémlik, a bírók keze benne volt-e a végeredmény alakulásában, hogy most részleteiben hallottam, miként zárultak a szóban forgó meccsek – válaszolta Nagy László a Népszava kérdésére, emlékszik-e, hogy az ominózus találkozókon a játékvezetők befolyásolták-e a végeredmény kialakulását.

Mint ismert, a jelenleg is zajló világbajnokság ideje alatt bundabotrány rázta meg a sportágat, a dán TV2 televízió, valamint a fogadások monitorozásával foglalkozó Sportradar nevű szervezet szerint 2016-ban és 2017-ben 26 nemzetközi összecsapás eredményét befolyásolta 8 bírópáros, köztük olyanok, akik most is ott vannak a világbajnokságon.

A ma már Telekom Veszprém néven működő együttesnek két meccse szerepel a 26-ban, az egyiket a SEHA Ligában vívta 2016. decemberében, a szünetben 12-12 volt az állás, a vége 28-28 lett úgy, hogy a bakonyi együttes egy góllal vezetett, támadhatott, de a svéd beállósa, Andreas Nilsson ellen belemenést ítéltek, majd 5 másodperccel a lefújás előtt hétméterest adtak az észak-macedónoknak. 2017 októberében pedig egy BL-fellépése lett gyanús, a lengyel Kielce otthonában végeztek a felek 32-32-re, ezúttal a magyar alakulat egyenlített a hajrában.

E fellépéseink után sem éreztem, hogy bárki is igyekezett volna befolyásolni a végeredmény alakulását. Ennyi év távlatából nem emlékszem, hogy bármi ilyen gondolat megfogalmazódott volna bennük ennek kapcsán. Főleg, hogy nemrégiben megtörtént: egy kupaelődöntőben és döntőben összesen hat gól volt a csapatok között. Minimális különbségek döntenek – magyarázta lapunknak Nagy.

Felvetettük, ilyen esetekben még könnyebb azoknak a bíróknak a dolga, akik vesztegetési botrányban érintettek, és egyik-másik oldalt segíteni próbálják... – Ma már a Veszprém sportigazgatójaként mondhatom: ha történt ilyesmi, azt azonnal ki kell vizsgálni, de klubunk semmilyen szervtől nem kapott továbbra sem megkeresést.

Minthogy Nagy László egyúttal az MKSZ alelnöke is, végezetül azt tudakoltuk tőle: mivel Kocsis Máté a világbajnokság után távozik az elnöki székből, ezek után Nagy fontolgatja-e, hogy megpályázza a titulust. A sportvezető ekként reagált: – Elnök úr jelezte a nyilvánosság felé, hogy feltehetőleg nem indul az elnöki posztért. Jelenleg a válogatott csapatvezetőjeként a világbajnokságon veszek részt, az foglalkoztat, hogy minél jobban szerepeljünk. Hogy mi lesz áprilisban, az még a jövő zenéje.