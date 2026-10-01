Főállású bundaharcos

Összefogás és a jogszabályi háttér megváltoztatása nélkül nincs esély a fogadási csalások visszaszorítására - többek között ez derült ki abból az exkluzív interjúból, amit Andreas Bachmann, bochumi ügyész adott a Népszavának. A labdarúgó-mérkőzések manipulálása az egész világra kiterjedt, több mint ötven ország érintett a botrányban (sajnos Magyarország is). Bachmann az egyre több feladatra való tekintettel a nap 24 órájában kizárólag a vizsgálatok irányításával foglalkozik.