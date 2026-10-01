A Török Labdarúgó Szövetség ideiglenesen felfüggesztett 448 jelenlegi és korábbi klubvezetőt a tavaly októberben kirobbant fogadási csalási botrány miatt.
Öt klub legalább 30 játékosa lehet érintett a múlt héten kirobbant, azóta napról napra, óráról órára nagyobb hullámokat verő olasz labdarúgó fogadási botrányban.
A Telekom Veszprém kézilabdacsapatának korábbi játékosa, jelenlegi sportigazgatója, az MKSZ alelnöke arra számít, hogy vizsgálat következik a sportágat megrázó játékvezetői bundabotrány ügyében.
Rajtuk kívül további 15 személy, valamint az élvonalból kiesett Huesca klubja ellen folytatnak nyomozást.
Újabb három személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Budapesti Nyomozó Ügyészség a kézilabda-mérkőzésekkel kapcsolatos vesztegetés miatt indított nyomozása során, ezzel a gyanúsítottak száma kilencre nőtt.
Kezdetét vette kedden az S. László és 23 társa ellen vesztegetés bűntette miatt zajló eljárás, vagyis az Eger egykori labdarúgóihoz köthető bundaügy tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
Hét vádlott kapott felfüggesztett börtönbüntetést abban a labdarúgó fogadási csalási ügyben, amelyben csütörtökön hirdettek ítéletet a Fővárosi Törvényszéken.
Kilenc vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre, hatot pénzbüntetésre ítélt a labdarúgó REAC-mérkőzések fogadási csalási ügyében az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdán. Keviczki István bíró az ítélethirdetés során elmondta, hogy az elsőrendű vádlott K. Zoltán és a másodrendű L. Mátyás egyaránt egy év fogházbüntetést kapott, két év próbaidőre felfüggesztve. Harmadrendű vádlottként S. Balázst két év szabadságvesztés ítélték, három évre felfüggesztve.
A negyedrendű vádlott, egyben koronatanú H. Gábor esetében felfüggesztett szabadságvesztést, részben pedig felmentést kért a védőügyvéd abban a labdarúgó fogadási csalási ügyben, amelynek újabb tárgyalására kedden került sor Budapesten.
Az első-, a másod- és a nyolcadrendű vádlott esetében is felmentést kértek a védői perbeszédekben a labdarúgó fogadási csalási ügy csütörtöki budapesti tárgyalásán. Délelőtt a harmadrendű vádlott ügyvédje indítványozta védence felmentését.
Már közvetlenül az Australian Open megkezdése előtt olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a teniszben nem ritkák a budameccsek, s a mostani tornán is több olyan sportoló vesz részt, aki fogadási csalás főszereplője volt. Maga a világelső Novak Djokovic is megerősítette, hogy egy ízben megkörnyékezte őt a fogadási maffia.
Óriási fogadási botrányt robbantott ki az angol BBC és az amerikai BuzzFeed közös nyomozása, a két portál szerint az elmúlt tíz évben legalább tizenhat top 50-es teniszezőről derült ki, hogy fogadási botrányban volt érintett, köztük akadtak Grand Slam-győztes világsztárok is. A jelentés szerint a jelenleg is zajló Australian Open főtáblásai között is található nyolc ilyen férfi játékos - írja az Origo.
A bírói tanács összetételében történt változás miatt pénteken újrakezdődött a magyarországi labdarúgó fogadási csalási ügy nemzetközi vonatkozású büntetőeljárásának elsőfokú tárgyalássorozata.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtökön vádat emelt újabb két bundaügyben összesen 15 különböző mérkőzést érintően.
Dagad az olasz bundabotrány. Százezer eurót, vagyis több mint harmincmillió forintot fizetett egy-egy kedvező eredményért Antonino Pulvirenti, a Catania korábbi elnöke. Mindezt az olasz klub múlt héten lemondó vezetője ismerte el a bírósági meghallgatáson. A dúsgazdag üzletember az áprilisi Varese, Trapani, Latina, Ternana, valamint a május 2-án játszott Livorno elleni meccseket vásárolta meg.
Bemutatták szerdán A bundakirály című könyvet, amely Wilson Raj Perumal önvallomása.
Összefogás és a jogszabályi háttér megváltoztatása nélkül nincs esély a fogadási csalások visszaszorítására - többek között ez derült ki abból az exkluzív interjúból, amit Andreas Bachmann, bochumi ügyész adott a Népszavának. A labdarúgó-mérkőzések manipulálása az egész világra kiterjedt, több mint ötven ország érintett a botrányban (sajnos Magyarország is). Bachmann az egyre több feladatra való tekintettel a nap 24 órájában kizárólag a vizsgálatok irányításával foglalkozik.
Újabb bundaügy tárgyalása kezdődött ma a Fővárosi Törvényszéken; a vád szerint K. Krisztián és 20 társa alkalmanként és személyenként 1000 és 10 000 euró közti vesztegetési pénzért befolyásolta magyar bajnoki és ligakupa-mérkőzések eredményét. K. Zoltán és L. Mátyás tagadta bűnösségét.
Megkezdődött tegnap a milliárdos nagyságrendű nemzetközi sportfogadási csalássorozat büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. A 12 vádlott között van K. Zoltán, L. Mátyás és több más volt élvonalbeli, illetve utánpótlás labdarúgó, valamint Cs. János, M. Tamás és S. Krisztián volt futballbíró. Továbbá egy szingapúri állampolgár, az ügyészség szerint a nemzetközi bűnszervezet vezetője, aki az első tárgyaláson nem vett részt - sajtóhírek szerint hazájában tartják fogva.
A szlovák rendőrség őrizetbe vette az FC Nitra két futballistáját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy még 2011-ben az MTK, valamint a cseh Bohemians elleni barátságos mérkőzések eredményét manipulálták.