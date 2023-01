Szalai Anna;

Rác fürdő;

2023-01-18 09:00:00

Akadozik a feltámadás, egy évvel csúszik a hányatott sorsú Rác fürdő megnyitása

Egy évvel csúszik a hányatott sorsú létesítmény megnyitása, várhatóan jövő tavasztól fogadhat vendégeket. A mellette lévő hotelt bérbe adnák.

Még január végén, rosszabb esetben február elején megjelenik a Rác fürdő mellé épült hotel hosszú távú bérbeadását célzó pályázat. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. tavaly szakértői tanulmányt készíttetett a szálloda üzemeltetésének lehetséges módozatairól. Az ugyanis már a Rác fürdő visszavásárlásakor eldőlt, hogy a fürdőt a BGYH viszi tovább az újranyitás után, ám a hotelüzemeltetés külön műfaj, így azt átadják egy ebben jártas cégnek. Korábban az eladás is felmerült, mint lehetséges hasznosítási opció, ám a városvezetés első körben a hosszú távú bérleti szerződéses konstrukció megvalósítását javasolja, amelynek pályázati eredményéről azonban a Fővárosi Közgyűlés dönt majd. De már tavaly több hazai és külföldi szakmai befektető bejelentkezett a szállodára, érdeklődtek a vétel és a bérleti konstrukció iránt is.

– A tendert még a nyár előtt ki szerették volna írni, de a hosszú távú bérleti konstrukció kidolgozása, a vagyonértékelés a vártnál hosszabb időt vett igénybe. Így a tenderhirdetés áttolódott az idei év elejére – válaszolta a Népszava kérdésére Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója, aki a részletekre vonatkozó kérdésünket azzal hárította, hogy a pályázatot a főváros vagyonkezelő cége írja ki és bonyolítja le.

A hotel épületének műszaki állapotfelmérését az egykori tervező, a Geon Építész Stúdió végezte el. A BGYH vezérigazgatója több ajánlatra is számít, hiszen az elmúlt évben folyamatosan intenzív érdeklődést tapasztaltak a hotel hasznosításával kapcsolatban.

Szerencsés esetben a szálloda és a Rác fürdő egyszerre fogadhat vendégeket. Mint arról korábban többször is beszámoltunk, a gyönyörűen felújított, különleges atmoszférájú fürdő és a mellé újonnan épített 67 szobás hotel már 2010-ben a nyitás kapujában volt, de áldozatul esett a főpolgármesteri székben Demszky Gábort váltó Tarlós István politikai játszmáinak. Ennek eredményeként a fővárosi önkormányzat cégének, a fürdőket üzemeltető BGYH-nak 2021 májusában árverésen kellett visszavásárolnia az ingatlanokat valamivel több mint 5 milliárd forintért. A bejárás után gyorsan kiderült, hogy az újranyitás nehezebb lesz, mint arra számítottak.

Mindenekelőtt penészteleníteni és gombátlanítani kell az épületeket, de erre is két tendert kellett kiírni, mire találtak rá vállalkozót. Ezt követően tisztázni kellett a tervezéshez fűződő szerzői jogokat, majd hirdetmény nélküli tendert kellett kiírni a műszaki állapotfelmérésre, amelyet a jogok birtokosaként csak a felújítás eredeti terveit készítő Dévényi Tamás építész vezette stúdió készíthetett el. A felmérés során nem csupán a tíz évnyi elhanyagolás okozta pusztítás mértékét kellett feltárniuk, de meg kellett feleltetni a fürdőt az időközben változó építésügyi előírásoknak, illetve fürdőüzemeltetési szabványoknak, fel kellett mérni, hogy a kivitelezéskor mennyiben tértek el az eredeti tervektől. Menet közben az is kiderült, hogy az eredeti koncepciókészítésben egyetlen fürdőüzemeltetési szakember sem vett részt, így a háttérfolyamatok logisztikája erősen hiányos volt, amit most szintén pótolni kell. A vaskos, több száz oldalas műszaki dokumentáció alapján májusra készülnek el a kivitelezési tervek, az árazott költségvetéssel, amely alapján remélhetőleg augusztusban kiírják a kivitelezői tendert. Ennek tartalmáról Szűts Ildikó reményei szerint még a nyári szünet előtt dönt a Fővárosi Közgyűlés. A tender eredményhirdetése és a nyertes vállalkozóval történő szerződéskötés után azonnal indulhat a munka. A BGYH ugyanis már kiürítette az épületet.

valamint a tenderre érkező ajánlatok alapján. A BGYH korábban abban bízott, hogy a hotel hasznosításából remélt 3,4 milliárd forint elég lesz a fürdő rendbe tételére. A hosszú távú bérleti konstrukció miatt módosulhat ez a képlet.

A kivitelezői munkával várhatóan jövő tavaszra végeznek. Szűts Ildikó azonban nem tartja kizártnak, hogy a fürdő minden részlege nem egyszerre, hanem ütemezetten nyílik meg.