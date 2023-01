P. L.;

2023-01-19 07:37:00

Jogerősen pert nyert a Válasz Online az offshore-ozó DK-s Ráczné Földi Judittal szemben

A DK-s politikus jogi képviseletét Schiffer András látta el, nem kis megdöbbenést okozva a portál szerkesztőségében.

Megalapozottan írta azt a 2021-es ellenzéki előválasztásról szóló cikkeiben a Válasz Online, hogy Ráczné Földi Judit, a DK elnökségi tagja hazudott, amikor az általa aláírt feddhetetlenségi nyilatkozatban letagadta offshore-cégét, vagyis a politikus jogszerűen nevezhető offshore-lovagnak - ismertette a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét a portál.

A lap felidézi, hogy Gyurcsány Ferenc pártja a vádak és az ahhoz tartozó bizonyítékok ellenére végig fenntartotta támogatását saját politikusa mellett, az ellenzéki előválasztások utáni kisebb szünettől eltekintve ugyanúgy futtatják, mint előtte.

Ráczné Földi Juditot egy évi több milliárdos forgalmat bonyolító benzinkutas és tartálytisztító cégcsoport, a Greco Petrol központi alakjaként írta le a Válasz Online. Ennek tulajdonosi körében több, adóoptimalizálásra és tulajdonrejtegetésre is alkalmas offshore-társaság is feltűnt. A hivatalos szlovák nyilvántartásban cikkük megjelenése után is – tavaly novemberig – őt szerepeltették a Delaware állambeli offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global Business LLC. képviselőjeként.

A DK-s politikus később a Telexnek letagadta, hogy bármilyen szerepe lenne a cégben, és abban sem volt biztos, hogy hallott-e már valaha erről a vállalkozásról. Ez elég érdekesnek bizonyult annak fényében, hogy Ráczné Földi Judit az offshore-cég tulajdonosként is írt alá dokumentumokat 2021-ben.

Az ügy kirobbanását követően az Országos Előválasztási Bizottság etikai eljárást folytatott Ráczné Földi Judit ellen, ami azonban eredménytelennek bizonyult a DK és a Jakab Péter vezette Jobbik szövetsége miatt, akik bevédték a politikust.

Ráczné Földi Judit a jó hírnevének megsértésére hivatkozva indított pert a kormánykritikus konzervatív lap ellen, egymillió forint sérelemdíj, annak 2021 szeptemberétől járó kamatait és a perköltség megfizetésére akarta kötelezni őket. A portál szerkesztőségében jókora megdöbbenést keltett, hogy Ráczné jogi képviseletére Schiffer András volt LMP-elnök szegődött, ugyanis - mint fogalmaztak - a kormánykörökben mára egyre népszerűbb Schiffer „heti szinten ostorozza az úgynevezett globalokrata álbaloldalt”, ráadásul korábban LMP-sként is gyakran beszélt az offshore-lovagok „kiseprűzésének” szükségességéről. Ennek az ügynek került most pont a végére.