2023-01-19 14:34:00

Túrázás közben eltűnt Julian Sands brit színész, napok óta nem találják

Péntek óta nem bukkantak a színész nyomára a lavinaveszélyes kaliforniai területen.

Julian Sands brit színész az a férfi, aki eltűnt túrázás közben az Egyesült Államokban, a kaliforniai Baldy-hegy közelében - számolt be a The Guardian.

A terület kedvelt terepe a túrázóknak és a síelőknek is, azonban a szélsőséges téli időjárás lavinaveszélyt okozott, ami a színész keresését is megnehezítette. Jelenleg drónok és helikopterek dolgoznak, a mentőalakulatok akkor folytatják a keresést, ha az idő egy kicsivel jobbra fordul, őket biztonsági okokból szombat este hívták vissza. Az ABC News szerint egy másik túrázó is eltűnt, a kaliforniai Hawthorne-ból származó Bob Gregoryéról hétfőn tettek bejelentést.lian Sands a többi között olyan filmekből ismert, mint a Dobozba zárt szerelem, a Szoba kilátással és a Gyilkos mezők. A hegymászás iránti szenvedélyéről már korábban is beszélt az interjúiban.