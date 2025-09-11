Izlandra érkezésem után kitört egy vulkán - ez már triplán igaz, 2022 és 2024 után ugyanis idén nyáron is pont akkor kezdett láva ömleni a Reykjanes-félszigeten, mikor ott jártam. Milyen látni a feltörő lávát? Sokan életre szóló élményként beszélnek róla, de a veszélyes részéről már kevesebb szó esik. Izlandon földrengést, vulkánkitörést, gleccser áradást és az emberi makacsság (ostobaság?) határait is megtapasztaltuk.
Vegyük időnként nyakunkba a világot! Annál jobban fogjuk becsülni, hogy van hová hazatérnünk.
A szombaton kitüntetett MÁV teljesen szuverén szerelvénye egyszer csak felmondta a szolgálatot. Bár később pótlóbuszokat küldtek, többen gyalog folytatták az útjukat.
Tenni érte pedig pláne csak úgy lehet, ha tanulunk és tanítunk.
A brit színész halálának okát még nem állapították meg.
A helyi seriffi hivatal közlése szerint a szárazföldi keresés továbbra is túl veszélyesnek számít a kaliforniai Baldy-hegy térségében, ahol a brit színész túrázni indult.
Péntek óta nem bukkantak a színész nyomára a lavinaveszélyes kaliforniai területen.
Ha a napilapkészítést a frontszolgálathoz hasonlítjuk, akkor mi a tábori konyhán dolgoztunk, a sportosok meg a frontvonalat keresztül-kasul bejárva szanitéckedtek.
A férfi nem tudott lábra állni, az egyenruhások kórházba vitték.
Édesanyjának tervezte, de a szerkezet akár sorozatgyártásra is alkalmas, mert azt szeretné, hogy mindenki oda mehessen kirándulni, ahova csak szeretne.
Elesett és súlyosan megsérült egy tíz év körüli kisfiú túrázás közben a Csobánka melletti Holdvilág-ároknál szombaton kora délután - tájékoztatott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.