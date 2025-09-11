Kitört egy vulkán, irány oda!

Izlandra érkezésem után kitört egy vulkán - ez már triplán igaz, 2022 és 2024 után ugyanis idén nyáron is pont akkor kezdett láva ömleni a Reykjanes-félszigeten, mikor ott jártam. Milyen látni a feltörő lávát? Sokan életre szóló élményként beszélnek róla, de a veszélyes részéről már kevesebb szó esik. Izlandon földrengést, vulkánkitörést, gleccser áradást és az emberi makacsság (ostobaság?) határait is megtapasztaltuk.