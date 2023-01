Szalai Anna;

beruházás;MNB;felújítás;játszótér;Belváros-Lipótváros Önkormányzata;

2023-01-20 10:17:00

Az MNB-székházat felújító cég elbontana egy játszóteret, hogy legyen helye az építőanyagoknak, de adnak az V. kerületnek 400 milliót

Belváros-Lipótváros önkormányzata csütörtökön zárt ülésen tárgyalta az Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szabadság téri székházának teljes rekonstrukcióját végző Raw Development Kft-vel kötendő úgynevezett településfejlesztési megállapodást. Ennek a jogintézménynek az a fő célja, hogy az önkormányzatok közösségi célú beruházásokra vegyék rá az ingatlanfejlesztőket. A felajánlás lehet óvoda, park, út, játszótér építése, vagy akár pénzbeli támogatás, de az is gyakori, hogy a vállalkozó költségén készíttetnek rendezési tervet. A beruházók többnyire kérnek valamit a támogatásért cserébe: például hosszabbított közterület-foglalást, a helyi építési szabályoktól való eltérést, valamiféle előírás alól való felmentést, nagyobb beépíthetőséget.

Az MNB kivitelezője elbontana egy játszóteret. „A beruházás mielőbbi befejezése érdekében ideiglenes felvonulási területet indokolt ott kialakítani” – szól az indoklás. Az építkezés befejeztével pihenő térrészt alakítanak ki minimum 5 kültéri edzőeszközzel a jelenlegi játszótér helyén. Megújul a növényzet is. Minderre 40 millió forintot kap az V. kerület, amely tervezést és az engedélyeztetést is végzi.

A „társadalmi felelősségvállalási célok megvalósítására, a gyermekek fizikai és szellemi fejlődésének magasabb szintű kiszolgálása érdekében”

A kivitelező szerint ezzel tulajdonképpen jót tesznek, mivel a két játszóteret jelenleg egy füves rész választja el egymástól, ami problémás a különböző korosztályú gyerekeket nevelőknek. Ezért összevonják a kettőt, és áttelepítik a Mászókás 11 játékát a Tőzsdepalota felőli játszótérre. Mindezt a felújítás 2024 nyarára tervezett befejezése után.

A kivitelező ezenfelül

(Az összeg csak az előterjesztésben szerepel, a szerződésben nem lelhető fel, míg a többi vállalásnál az összeg is szerepel.) A Raw kikötötte, hogy a fenti megállapodás csak akkor lép hatályba, ha az önkormányzat kiadja a kért 3990 négyzetméterre a közterület-használati engedélyt. Az elbontani kívánt játszótér 1400 négyzetméter, tehát a Raw várhatóan a székház körüli közterek, utcák jó részét is elfoglalja.

A fideszes többségű önkormányzat különösebb vita nélkül megszavazta az előterjesztést.

Az előzetesen 54 milliárd forint értékű felújítást végző generálkivitelező cég Somlai Bálint érdekeltsége. Somlait az MNB-elnök Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám baráti köréhez sorolják. Somlai egy másik céges érdekeltsége Matolcsy Ádám feleségével is üzletelt. Az MNB egyébként a rekonstrukció indításakor hangsúlyozta, hogy a felújítás költségeit az évek óta nyereséges gazdálkodásból fedezik. (Az MNB közfeladatot lát el, közpénzből gazdálkodik, ezért a nyeresége is annak tekinthető.) Lázár János építési miniszter Vadai Ágnes DK-s képviselő újabb leállítandó fővárosi beruházásokról szóló kérdésére listát küldött, amelyben az MNB székház felújítása is szerepel, mint törlendő tétel.

„A beruházói alkukról többnyire kiderül, hogy a vártnál súlyosabb árat fizet a kerület a támogatásért. De ezzel a megállapodással az átlagosnál is több a probléma. Egyrészt felszámolnak egy játszóteret, amit felvonulási területként kívánnak használni, de sehonnan nem derül ki, hogy ténylegesen meddig. Kérdéses az időzítés is. Miért most kötik meg, hiszen az építkezés már több mint egy éve folyik? – furcsállja Kovács Alex Gábor önkormányzati képviselő, az V. kerületi Tiéd a Belváros ellenzéki frakció vezetője, aki arra is kíváncsi lenne, hogy

Kérdéseinket elküldtük a jegybanknak, lapzártánkig nem kaptunk választ.