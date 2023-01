nepszava.hu;

18+;molesztálás;rendőrség;Újpest;gyermekotthon;szexuális erőszak;

2023-01-21 08:28:00

Ötéves kislányt molesztáltak társai egy újpesti gyermekotthonban, a rendőrség nyomoz

Bár a legutóbbi abúzus december közepén történt, az önkormányzat állítása szerint csak január közepén értesült a szörnyűségekről. Trippon Norbert alpolgármester ezután azonnal bejelentést tett a rendőrségen. A gyermekotthon vezetője már másnap, december 12-én a rendőrséghez fordult, az önkormányzati vizsgálat végéig azonban nem dolgozhat.

Ötéves kislányt molesztáltak többen és rendszeresen az újpesti önkormányzathoz tartozó Gyermekek Átmeneti Otthonában – derül ki a Blikk cikkéből.

A szülők rendszeresen látogathatják, sőt, akár ki is vihetik gyerekeiket. A kislány anyja az egy ilyen alkalommal vette észre gyermekén a sérüléseket. A szülő ezt azonnal jelezte a nevelőknek, akik ezt továbbították a vezetőnek. A lap értesülései szerint a kislányt azonban csak másnap vitték orvoshoz, előtte ellátták, megmosdatták, így sok olyan nyom odaveszett, amely segíthetett volna a történtek tisztázásában.

A lap által megszólaltatott Trippon Norbert alpolgármester állítása szerint hozzá azonban csaknem egy hónappal később jutottak el az erről szóló hírek. Az alpolgármester azonnal felvette a kapcsolatot a nevelőkkel, illetve az intézet biztonsági őreivel, akik egybehangzóan megerősítették neki a gyanú tényét. Kiderült azonban az is, hogy

Az intézetben azonban csak a legutóbbi, december 11-i esettel kapcsolatban indult belső vizsgálat, igaz, mint azt a 444 megjegyzi, a gyermekotthon vezetője az eset másnapján, december 12-én – az eljárásrendnek megfelelően – feljelentést tett a rendőrségen, értesítette a saját feletteseit, a család családgondozóját, továbbá a gyámügy is bekapcsolódott. Harmadnap pedig egy önkormányzati vizsgálat is indult, amely már karácsony előtt le is zárult.

A Blikket a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) arról tájékoztatta, hogy szexuális erőszak miatt folytatnak nyomozást, január közepéig egyelőre senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként.

Az eset körülményeinek felderítésére az önkormányzatnál is további vizsgálat indult, ennek lezárultáig a gyermekotthon vezetője nem dolgozhat.