Offenzívát indított az orosz hadsereg a zaporizzsjai régióban

Gy. D.;

offenzíva;orosz hadsereg;Zaporizzsja régió;orosz-ukrán háború;

2023-01-21 16:29:00

Olekszandr Sztaruh zaporizzsjai kormányzó elmondása szerint az orosz egységek több mint 160 alkalommal ágyúztak 21 lakott települést, egy nő meghalt, ketten megsebesültek.

Offenzívát indított a délkelet-ukrajnai zaporizzsjai régióban az orosz hadsereg – erről számolt be szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint az orosz egységeknek a támadás következtében előnyösebb állásokat sikerült elfoglalniuk. Állításuk szerint az ukránok több mint 30 katonát, két páncélozott harcjárművet, két katonai teherautót, egy Akacija önjáró tarackot és egy D-20 vontatott tarackot vesztettek.

Az RBK orosz gazdasági lap idézi az oroszok által megszállt zaporizzsjai területek tisztségviselőjévé tett Vlagyimir Rogovot, aki szombat reggel azt állította, az orosz erőknek sikerült áttörniük az ukrán védelmi vonalat, az orosz csapatok így „átvették a kezdeményezést” a teljes frontvonal mentén.

#UPDATE On Saturday, the Russian army that its troops had launched an offensive in Ukraine's Zaporizhzhia region. In its daily report, Moscow's forces said they led "offensive operations" in the region and claimed to have "taken more advantageous lines and positions". pic.twitter.com/EpnLAVrLJ8