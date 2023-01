Az amerikai nagykövet megkérdezte, hogyan szolgálja Magyarország és a magyarok érdekeit az, hogy orosz oligarchákat akarnak megvédeni a szankcióktól

nepszava.hu;

Oroszország;oligarchák;magyar kormány;EU-szankciók;David Pressman;

2023-01-21 13:34:00

David Pressman azután kezdte el firtatni ezt, hogy kiderült, az Orbán-kormány kilenc személyt akart levetetni a szankciós listáról az uniós nagykövetek heti ülésén.

„Hogyan szolgálja Magyarország és a magyarok érdekeit az, hogy orosz oligarchákat akarnak megvédeni a szankcióktól?” – tette fel a kérdést David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete azután, hogy a Szabad Európa megírta, kik azok az orosz oligarchák, akiket a magyar kormány le akart vetetni a szankciós listáról.

How does protecting Russian oligarchs from sanctions serve Hungary and Hungarians? https://t.co/m8tT6JkasL