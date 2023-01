nepszava.hu;

tiltakozás;béremelés;egészségügyi szakdolgozó;sztrájktárgyalók;

2023-01-21 19:22:00

Sztrájktárgyalást kezdeményeznek az Orbán-kormánnyal az egészségügyi szakdolgozók

Egy 2022. végi rendelet szerint nem januártól, hanem csak júliustól kapnak béremelést a szakdolgozók, a kétlépcsős emelés második üteme pedig csak jövő március elejétől várható, az emelés éves szinten pedig mindössze 10-12 százalékos, a jelenlegi inflációt sem kompenzáló növekedést jelent.

Sztrájktárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi dolgozók a kormánnyal – közölte a 24.hu-val Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke.

A FESZ elnöke elmondta, az egészségügyi szakdolgozók csütörtöki szakmai egyeztetésének sarkalatos pontja volt a béremelés kérdése, mivel egy év végi rendelet szerint nem nem 2023. januárjától, hanem csak júliustól kapnak béremelést a szakdolgozók, a kétlépcsős emelés második üteme pedig csak jövő március elejétől várható. A beszámoló szerint a kétlépcsős béremelés üteme felháborodást váltott ki a szakdolgozók között, mert az emelés éves szinten mindössze 10-12 százalékos, a jelenlegi inflációt sem kompenzáló növekedést jelent.

Soós Adrianna beszélt arról is, már most is több olyan hely van, ahol olyan kevés a szakdolgozó, hogy alig biztosítható a minimális szolgáltatás is.

Hozzátette: ahhoz, hogy tiltakozó akcióba kezdjenek, a FESZ tagjainak legalább 10 százalékos előzetes nyilatkozata szükséges a csatlakozásról. A tiltakozás többféle formát ölthet, közös jelképek használatától kezdve akár felmondások letétbe helyezéséig vagy önként vállalat túlóra felmondásáig terjedhet. Felmérések szerint az utóbbi két eshetőségre van hajlandóság a szakdolgozók között, sőt, a FESZ elnöke olyan szakdolgozóról is tud, aki már felmondta az önként vállalt túlmunkát.

Az elnök beszélt arról is, a napokban zárják le a szakszervezet tagjai közötti felmérést, amelyből azonban már most kiderül, hogy

A bérrendezésen kívül a munkavégzés helyének egyoldalú meghatározását is kifogásolják a szakdolgozók. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy ahol szakdolgozóhiány van, ott a megyén belül átrendeljék egy másik intézménybe a dolgozót. A megyén belüli kirendelhetőség az orvosok körében is nagy felzúdulást keltett. A Magyar Orvosi Kamara február elejére rendkívüli küldöttgyűlést hívott össze, hogy megvitassák, milyen formában tiltakozzanak ez ellen. Az orvosok körében is felmerült a felmondások letétbe helyezése, illetve az önkéntes túlmunka felmondása.