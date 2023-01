MTI-Népszava;

Országszerte fennakadásokat okozott a csapadékos időjárás

Nem jár a lillafüredi kisvonat és a zugligeti Libegő sem, Heves megyében kidőlt fák okoztak károkat, Dobogókőn pedig szombat reggelre már megteltek a parkolóhelyek a kirándulók autóival, ezért arra kérik azokat, akik odaindulnak, hogy válasszák a tömegközlekedést.

A szélsőséges, csapadékos időjárás és a Bükkben kidőlt fák miatt szombaton nem járnak a Lillafüredi Állami Erdei Vasút szerelvényei – tájékoztatta Vereb István, az Északerdő Zrt. kommunikációs tanácsadója az MTI-t.

A közlemény szerint a kisvasút további közlekedéséről az időjárás függvényében születik majd döntés, amiről az Északerdő tájékoztat. A társaság az utasok megértését kéri, és a jelenlegi időjárás miatt az erdőjárás veszélyeire hívja fel a figyelmet.

A kedvezőtlen időjárás miatt nem jár a zugligeti Libegő sem – tudatta szombat délelőtt közösségi oldalán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az intézkedés visszavonásig érvényes – jelezték.

Eközben Heves megyében péntek este óta kidőlt fák okoztak károkat – közölte a megyei katasztrófavédelmi szóvivő szombaton az MTI-vel.

Nagy Csaba tájékoztatása szerint a csapadékos időjárás és a felázott talaj miatt kidőlt és veszélyesen megdőlt fák okozta káreseteknél péntek estétől szombat délig 14 alkalommal avatkoztak be a tűzoltók. Bükkszék és Bátor, Szilvásvárad és Bélapátfalva között, illetve Bátor, Szilvásvárad, Szentdomonkos, Sirok és Mónosbél határában fák dőltek az útra, szalagkorlátra, valamint lelógó ágak veszélyeztették a közúti és a vasúti közlekedést. Két helyszínen a fák távközlési vezetékekben, Szilvásváradon egy kerítésben és lámpaoszlopban okoztak kárt, míg Sirokon villanyvezeték tartóoszlopát törte el egy kidőlt fa – sorolta.

Dobogókőn pedig már szombat reggel 8 órára megteltek a parkolóhelyek a kirándulók autóival, ahová rengetegen érkeztek, ezért célszerű az útnak indulóknak a tömegközlekedést választani – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Felhívták a figyelmet: az országban, főleg a magasabban fekvő helyeken esett intenzíven a hó az elmúlt napokban, ezért sokan tervezik utazásukat a közkedvelt kirándulóhelyekre, ami viszont jelentős torlódásokat is okoz.

Azt írták, hogy Dobogókőn sokan szabálytalanul, a forgalmat is akadályozva álltak, állnak meg az oda vezető országos utakon.

A térség közútjainak burkolata egyébként végig jól járható, sónedves, ugyanakkor a várható havazás és a szabálytalan autósok miatt az utak járhatóságának biztosítása is veszélybe kerül, mivel a Magyar Közút munkagépei nem férnek el a szűkebb mellékúti szakaszokon.

A közútkezelő arra kér mindenkit, hogy ezekbe a térségekbe lehetőleg tömegközlekedési eszközökkel utazzon.

Kitértek arra is, hogy a kidőlt fák és a leszakadt ágak miatt a Kékestetőre vezető két mellékutat már péntek este lezárták a szakemberek a közlekedők biztonsága érdekében, és a Miskolc és Felsőtárkány közötti útszakaszon is teljes a lezárás, mert ott is kidőlt fák nehezítik a közlekedést.

Az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak – áll a közleményben.