Népszava;

Budapest;könyv;

2023-01-22 12:52:00

Történetmesélőket kér a százötven éves főváros

A hónap végéig lehet küldeni a történeteket és ezzel segíteni a Budapest Nagyregény létrejöttét, melynek megírására a Budapest Brand és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szólította föl a fővárosiakat, civileket és írókat.

„Budapest történetét másfél évszázada gazdagítja minden lakója, látogatója. Ahány korszak, ahány kerület, ahány család, annyi nézőpont, annyi kapcsolódás és annyi élmény. A főváros 150. születésnapjára ebből készítünk egyedi alkotást.” – áll a BPNR programjának felhívásában.

Hónapok óta elérhető az a kisfilm, melyben neves színművészek népszerűsítik a Budapest Nagyregényt, Csákányi Eszter a piacon, Hámori Gabriella a könyvtárban, Scherer Péter pedig a hentesüzletben bukkan föl, és Szacsvay László is megjelenik a film végén. „Bárhol élsz a városban, az élményeid egyformán számítanak. Budapest története a te történeted is!”– hangzik a kezdeményezés mottója, emellett az idén sokadjára idézett Esterházy Péter sorral is él a felhívás: „Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van, aki nézi. Gyere, gyere bárki is, csinálj egy Budapestet!” (Hahn-Hahn grófnő pillantása).

Január 31-ig bárki küldhet olyan személyes, családi történetet vagy történeteteket, amelyek jól beazonosíthatóan kapcsolódnak egy kerülethez, jelenlegi vagy egykori budapesti lakóhelyhez, a városrész tereihez, épületeihez, személyiségeihez vagy eseményeihez. Fontos kitétel, hogy a személyes történet önmagán túlmutatva egy városrész történetévé is válhasson. Az írásokat a Budapest Könyvfőváros honlapján keresztül lehet eljuttatni a szervezőkhöz. A történeteket egy szerkesztőbizottság válogatja, majd huszonhárom kortárs író használja fel inspirációforrásként az egyes kerületek fejezeteiből álló Budapest Nagyregény megalkotásához, hiszen a huszonhárom kerület mind külön részt kap majd a kiadványban, mely várhatóan a főváros hivatalos születésnapján, 2023. november 17-én jelenik meg.