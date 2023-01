Kiutasította egymás nagyköveteit Észtország és Oroszország

Gy. D.;

Oroszország;Észtország;Lettország;kiutasítás;nagykövetek;diplomáciai feszültségek;

2023-01-23 17:52:00

Moszkva sérelmezte, hogy Tallinn jelentős mértékben csökkenti az orosz diplomáciai képviselet létszámát. A lett külügyminiszter közölte, az Észtországgal való szolidaritás jegyében szintén csökkentik az orosz diplomáciai képviselet létszámát.

Kiutasította egymás nagykövetét hétfőn Észtország és Oroszország – jelentette az AP hírügynökség.

A két ország diplomáciai misszióinak vezetését az ügyvivők veszik át.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bekérette Margus Laidre észt nagykövetet, és utasította, hogy február 7-ig hagyja el az országot. A tárca közleményében tudatta, a döntést válaszul arra az „újabb barátságtalan lépésre válaszul hozták meg, amelynek értelmében radikálisan csökkentik az orosz nagykövetség létszámát Tallinnban”.

Erre válaszul Urmas Reinsalu észt külügyminiszter bejelentette, hogy a „paritás elve” alapján február 7-én az orosz nagykövet is távozik az országból.

Edgars Rinkēvičs lett külügyminiszter a Twitteren tudatta, hogy országa az Észtországgal való szolidaritás jegyében (jelképesen) február 24-től szintén lefokozza a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly