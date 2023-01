Juhász Dániel;

oktatás;

2023-01-23 19:28:00

Egyes tankerületek akár jogsértésekkel is akadályoznák a pedagógusok munkabeszüntetését

"Aki ellenkezik, kivezénylik".

Országszerte számos iskolában kezdték sztrájkkal a hétfői napot a tanárok a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felhívására, Budapesten és több vidéki városban is sor került munkabeszüntetésekre. Komjáthy Anna, a PDSZ választmányi elnöke lapunknak azt mondta, végleges adataik még nincsenek a résztvevők pontos számáról, de az biztos, hogy több száz iskola több ezer pedagógusa csatlakozott a hétfői megmozduláshoz. Az újpesti Babits Mihály Gimnázium diákjai szolidaritást vállaltak tanáraikkal, délelőtt spontán ülősztrájkba kezdtek az iskola folyosóin.

A szakszervezetek egyebek mellett legalább 45 százalékos béremelést, a munkaterhek csökkentését, az iskolai sztrájkjog korlátozásának eltörlését, valamint a tanárok kirúgását megkönnyítő rendelet visszavonását szeretnék kiharcolni a kormánynál, ám a kabinet továbbra sem reagált érdemben a követelésekre. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ugyanakkor csütörtökre egyeztetésre hívta a PDSZ és a PSZ képviselőiből álló sztrájkbizottságot.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője arról számolt be lapunknak, tudnak olyan intézményről, ahol egy olyan nyilatkozatot próbáltak aláíratni a sztrájkhoz csatlakozó pedagógusokkal, mely szerint a munkabeszüntetés miatt le kell mondaniuk a bérükről, holott ilyen jogszabályi előírás nem létezik. Volt olyan iskola is, ahol az intézményvezető fenyegetésén keresztül próbáltak nyomást gyakorolni a pedagógusokra: a tankerület arról tájékoztatta az intézményeket, hogy a nyilvánosság és a sajtó tájékoztatása szigorúan tilos, és ha a sztrájkon felül bármilyen esemény, vagy a média felé “információátadás” lesz, ott menesztik az intézményvezetőt.

De előfordult olyan is, hogy az igazgató egyáltalán nem értesítette a szülőket a sztrájkról. A PDSZ szerint ez mind jogszabályellenes. Akadt példa olyan esetre is, hogy az igazgatók egyenként “elbeszélgettek” a sztrájkolókkal. Egy kelet-magyarországi nagyváros iskolájából úgy tájékoztatták a szakszervezetet, a tanárok azért nem mernek sztrájkolni, mert féltik az állásukat.

– Aki ellenkezik, azt kivezénylik vidéki iskolába tanítani vagy úgy megkeserítik a napjait, hogy önszántából felmondjon. Itt mindenki pótolható. Jönnek a helyükre a Klebelsberg ösztöndíjasok vagy az ingázó pedagógusok, akik alig várják, hogy legyen üres álláshely a városban. Lehet, ránk is ez vár, mi most vágtunk bele. Az egyik gimnáziumban szerettek volna sztrájkolni, de egyesével elbeszélgetett velük az igazgató a várható következményekről, így visszaléptek - olvasható az egyik PDSZ-nek eljuttatott beszámolóban. Olyan is előfordult, hogy az igazgató akarta megmondani a pedagógusoknak, mikor sztrájkolhatnak.

A PDSZ hangsúlyozta: ezek jogsértő intézkedések, ha valaki hasonlót tapasztal, azonnal keresse a szakszervezet jogsegélyszolgálatát.