FBI;letartóztatás;ítélet;ostrom;Capitolium;összeesküvés;Donald Trump;orosz oligarcha;Oleg Deripaszka;

2023-01-23 22:48:00

Részt vettek a Capitolium ostromában, most elítélték őket

Húsz év börtön várhat rájuk még az amerikai polgárháború idején hozott törvény alapján.

Az esküdtszék hétfőn elítélte a szélsőjobboldali Oath Keepers csoport négy tagját „lázító összeesküvés” miatt, akik részt vettek a Donald Trump hívei által az amerikai törvényhozás épülete, a Capitolium ellen indított ostromban 2021. január 6-án – számolt be a Reuters a Washingtonban meghozott esküdtszéki döntésről.

A 12 tagú esküdtszék az Oath Keeper tagjait, David Moerschelt, Joseph Hackettet, Roberto Minutát és Edward Vallejo-t bűnösnek találta lázító összeesküvésben és más bűncselekményekben. Kiemelték, ezt a bűncselekmény ritkán alkalmazott polgárháborús törvény, amely megtiltja a kormány megdöntésére vagy megsemmisítésére irányuló összeesküvést, és 20 év börtönbüntetést von maga után.

Hozzátették, az ítélet újabb „nagy győzelmet” jelent az igazságügyi minisztériumnak, a Capitolium ostromlói ellen folytatott küzdelemben. Tavaly novemberben már az Oath Keepers alapítóját, Stewart Rhodes-t és a csoport egy másik floridai vezetőjét szintén bűnösnek találták lázító összeesküvésben, öt embert pedig abban, hogy akadályozták a Kongresszust a választások hitelesítésében.

Egy másik ügyben a manhattani szövetségi ügyészek tartóztattak le egy magas rangú FBI-tisztviselőt, az 54 éves Charles McGonigalt, akit azzal vádolnak, hogy a szankciókkal sújtott orosz oligarchának, Oleg Deripaszkának dolgozott. Az ügyészség hétfői közlése szerint az FBI embere az ügynökség New York-i kémelhárítási részlegét vezette, mielőtt 2018-ban nyugdíjba vonult. Most a szankciók megsértése mellett pénzmosás miatt is vádat emelhetnek ellene.

Deripaszka, a Rusal orosz alumíniumgyártó vállalat alapítóját két tucat orosz oligarcha és kormányzati tisztviselővel együtt Washington 2018-ban tett feketelistára, válaszul Oroszország állítólagos beavatkozására a 2016-os amerikai választásokba. Deripaszka és a Kreml tagadta, hogy a választásokba beavatkoztak volna. Ügyében hamarosan vádat emelhetnek Graham Bonham-Carter brit üzletember ellen is. A gyanú szerint a férfi megpróbálta Deripaszka vagyonát, műtárgyait az Egyesült Államokból külföldre szállítani.