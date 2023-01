Ismét lövöldözés volt Kaliforniában, legkevesebb hét ember meghalt, egy megsebesült

Gy. D.;

USA;áldozatok;Kalifornia;lövöldözés;tragédia;

2023-01-24 08:48:00

Ez három napon belül a második, több áldozatot is követelő lövöldözés az amerikai szövetségi állam területén. A gyanúsítottat, egy 67 éves férfit a járművében, egy seriffi iroda parkolójában találták meg és őrizetbe is vették, nem tanúsított ellenállást. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó közlése szerint éppen az előző, Monterey Park-i lövöldözés áldozataival találkozott, amikor tájékoztatták az újabb esetről.

Legkevesebb hét ember meghalt, egy ember pedig életveszélyesen megsebesült egy lövöldözésben, amely helyi idő szerint hétfőn történt egy kis tengerparti közösségben Kalifornia középső részén – adta hírül kedden a CNN.

Ez három napon belül már a második, több áldozatot is követelő lövöldözés Kalifornia területén. Mint arról a Népszava is beszámolt, a hétvégén 11 embert (korábbi híradások szerint tízet) ölt meg egy férfi egy holdújévi ünnepségen Los Angeles közelében. A 72 éves, Huu Can Tran néven azonosított gyanúsított később öngyilkos lett, indítéka nem ismert.

Ezúttal a San Franciscótól csaknem 50 kilométerre délre található Half Moon Bay tengerparti városában történt lövöldözés, ráadásul két helyszínen is, az egyik egy gombafarmon, a másik pedig a farmtól körülbelül bő három kilométerre található teherautó-üzem közelében. A hatóságok az első helyszínen négy halálos áldozatra és egy sebesültre bukkantak, a második helyszínen pedig további három áldozatot találtak holtan – közölte Christina Corpus, San Mateo megye seriffje. Elmondása szerint a gyanúsítottat több mint két órával a lövöldözés után vették őrizetbe a Half Moon Bay-i seriffhivatal parkolójában, ahol a seriff helyettese találta meg. A 67 éves Chunli Zhao nem tanúsított ellenállást őrizetbevételekor, járművében egy félautomata fegyvert találtak.

A hatóságok feltételezése szerint Zhao magányos elkövető volt. Indíték egyelőre nem ismert.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó közlése szerint

„Tragédia tragédia után” – írta a Twitteren.

At the hospital meeting with victims of a mass shooting when I get pulled away to be briefed about another shooting. This time in Half Moon Bay.



Tragedy upon tragedy.