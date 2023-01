Czene Gábor;

ellenzék;

2023-01-25 06:30:00

Aligha válik általánossá a jászberényi példa, borítékolható, hogy komoly vita lesz még az előválasztásról is

A Jobbik szerint a Fidesz legyőzéséhez el kell felejteni a pártjelképeket az önkormányzati választásokon. A többi ellenzéki párt kevésbé kategorikusan fogalmaz.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke a jászberényi időközi önkormányzati választás egyik tanulságának nevezte, hogy az ellenzéki pártoknak is önkritikát kell gyakorolniuk, és be kell látniuk, túl sokszor telepedtek rá a helyi politikára. Gyöngyösi fontosnak tartja, hogy mindenki számára világossá váljon: a helyhatósági választásokon csak pártlogók nélkül szabad elindulni.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az ellenzéki pártok jelöltjei Jászberényben egy helyi civil szervezet színeiben indultak. Az ellenzék – amelynek ezúttal nem volt része a Demokratikus Koalíció (DK) – totális győzelmet aratott: a jobbikos Budai Lórántot újra polgármesterré választották, az ellenzék az összes egyéni körzetet megnyerte.

Megkérdeztük az ellenzéki pártokat, egyetértenek-e Gyöngyösi Mártonnal abban, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon mellőzni kell a pártjelképeket.

A Momentum előrebocsátotta, hogy a párt közössége nagyon örül a jászberényi sikernek, főleg, hogy ennek következtében két momentumos egyéni képviselő is része lett a városvezető koalíciónak.

– A megfelelő stratégia kiválasztása egy hosszabb folyamat, amit a siker érdekében a helyi sajátosságokhoz is igazítani kell – állapította meg a Momentum. Annyi biztos, hogy a kemény munka, a folyamatos jelenlét és az őszinte, igazságot kimondó politika kifizetődő. Ezzel akár kormánypárti szavazókat is meg lehet szólítani és átfordítani. Ahogyan a jászberényi példa mutatja, jó módszer lehet a közös ernyőszervezet alatti indulás, de a Momentum szerint az előválasztás lehetőségét sem szabad elvetni. Látni kell azonban, hogy az emberek életére a mostani, nehéz állapotok óriási hatással vannak: a rekordinfláció, a pedagógusok helyzete, az EU-s pénzek kérdése, a szomszédban dúló háború mind a választók mindennapjait befolyásolják. A Momentum úgy gondolja, választástechnikai elmélkedések helyett jelenleg ezekre kell leginkább fókuszálni.

A párt választmánya úgy döntött, hogy nekilát felépíteni az önkormányzati előválasztás kereteit, egyeztetésekbe kezd az indulásokról és a jelöltekről a többi párttal. A szocialisták szerint is elhamarkodott lenne egyetlen időközi önkormányzati választás eredménye alapján általános érvényű szabályt alkotni. A jászberényi sikerhez a jelöltek alkalmasságán túl az is hozzájárult, hogy a kampány nem az országos politikai csatározásokról szólt, hanem helyi ügyekről. Emellett Jászberényben minden választó tudta, hogy az egyesület színeiben indulók közül ki MSZP-s, jobbikos, momentumos és Kossuth körös. – Az önkormányzati választásokon az a helyes, ha helyben, és nem a pártközpontokban döntenek a jelöltekről. Akár úgy, mint Jászberényben, hogy megállapodnak, akár úgy, hogy megállapodás híján helyi előválasztáson választják ki a legalkalmasabb jelöltet. Csak annak van esélye polgármesterré vagy képviselővé válni, aki abban a körzetben él, akit ismernek és elfogadnak – rögzítette a szocialista párt.

Az LMP nevében Tetlák Örs, a párt országos elnökségének tagja, Érd alpolgármestere válaszolt. Álláspontja több ponton egyezik a Momentum és az MSZP véleményével. Közölte: ha valamit megtanulhattak volna az ellenzéki pártok a 2022-es választás kudarcából, az az, hogy a pozíciókkal való trükközésnél és hatalomtechnikai fondorlatoknál sokkal jobban érdekeli a választókat a tartalmi politizálás. A jászberényi sikerrel kapcsolatban pont a lényeg hangzik el a legritkábban, miszerint helyben ismert és elismert jelöltek, hiteles, a jászberényieket érdeklő és érintő programmal tudtak komoly sikert elérni. – 2024-ben is kizárólag ez lehet a siker kulcsa – állította Tetlák Örs. Ha az ellenzék megtalálja ezeket a jelölteket és elvégzi a választásokra való felkészülést, nemcsak a már ellenzéki többségű testületekben újrázhat, hanem további városokban is sikert érhet el, függetlenül attól, hogy a jelöltek pártlogókkal vagy más jogi formában indulnak el. Az LMP szerint általános gyakorlat aligha lesz, hiszen ahány település, annyi helyzet.

A Párbeszéd a párt társelnöke, Tordai Bence facebookos bejegyzését ajánlotta figyelmünkbe. Tordai ebben egyebek között hangsúlyozta, hogy az önkormányzati választásokon egységre, összefogásra van szükség az ellenzéki erők részéről. Amelyik ellenzéki vezető ezt nem látja be, az politikai vakságban szenved, szembemegy választóik akaratával és eljátssza a győzelem lehetőségét. Ugyanakkor – vélekedett Tordai Bence – a bizonytalanok közül sokakat visszatarthat, ha számukra ellenszenves pártok nyomulnak az előtérbe. A győzelemhez pedig a legtöbb helyen szükség van a bizonytalanok szavazataira.

A jászberényi ellenzéki együttműködésből kimaradó DK-tól nem kaptunk érdemi választ.

„Különben szétesik az összefogás, árulók lesznek”

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki párttá szervezi az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalmat, arra emlékeztette lapunkat, hogy ő már jóval a jászberényi választás előtt hasonlóképpen nyilatkozott, mint most a Jobbik elnöke. Álláspontja, amit a jászberényi eredmény is megerősített, nem változott: egy helyi lokálpatrióta közösség a helyes megoldás a Fidesz jelöltjeivel és az álellenzékiekkel szemben, pártlogók nélkül. Természetesen ebben a közösségben lehetnek párttagok és pártszimpatizánsok is. Márki-Zay Péter fontosnak minősítette, hogy csak olyanok induljanak együtt, akik képesek együttműködni egymással, megvan a bizalom mindenki iránt. Különben szétesik az összefogás, árulók lesznek, akadályozni fogják a település vezetését. Ha nincs megegyezés az egyetlen közös csapatról, akkor előválasztást kell tartani.

Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke, A Nép Pártján Mozgalom alapítója abban a tekintetben több párt véleményét is osztja, hogy nem lehet egységes receptet alkalmazni, minden településen más és más út vezethet el a Fidesz legyőzéséhez. Másrészt azonban szerinte biztosan kijelenthető: ha egy településen az ellenzéki jelölt nem kéri az ellenzéki pártok logóit, az azt jelenti, hogy az adott településen az ellenzéki pártok megbuktak, olyannyira, hogy a jelenlétük nem segíti, hanem hátráltatja a kampányt. – Ugyanez igaz országosan is – folytatta Jakab Péter. Amikor az ellenzéki pártok nem támogatják A Nép Pártján Mozgalom javaslatát, miszerint legyen új választás Magyarországon, azzal azt ismerik el, hogy országosan sem képesek megmérkőzni a Fidesszel, „inkább elalibiznek a parlamentben 2026-ig”. Jakab Péter arra a következtetésre jutott, hogy Jászberény azt üzeni: a Fidesz összefogással verhető, de a jelenlegi ellenzéki pártokkal nem. Új ellenzékre, új összefogásra van szükség.