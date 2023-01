P. L.;

Holnap tárgyal Navracsics Tibor Erasmus-ügyben

„Megugorhatónak” tartja a fennálló akadályokat.

Szerdán 16:30-kor ül tárgyalóasztalhoz az Erasmus- és a Horizont-programok ügyében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Marya Gabriel és Johannes Hahn uniós biztosokkal. A politikus „megugorhatónak” tartja a fennálló akadályokat - írja az Index.

A strukturális és kohéziós alapokkal (MMF) kapcsolatban a lap azt is írta, hogy március végéig 20-25 pályázat megjelentetését tervezi a kormány, ami több száz milliárd forintot tehet elérhetővé a reálgazdaságban.

Amint arról a Népszava elsőként számolt be, az Európai Bizottság legutóbbi döntése értelmében nem kaphatnak friss támogatásokat az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azok a magyarországi oktatási intézmények, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn. Az Orbán-kormány folyamatosan tagadja, hogy az uniós testületnek lett volna korábban konkrét kifogása az ellen, hogy fideszes politikusokkal vannak teletömve az egyetemi alapítványok kuratóriumai, valójában azonban többször is jelezték ezt. Úgy tudni, meg is egyeztek abban, hogy 2022. szeptember 30-ig a kormány törvénymódosítással rendezi az összeférhetetlenségi ügyet, a vagyonkezelő alapítványok működéséről szóló törvénymódosítást pedig el is fogadta a parlament, nem sokkal ezután azonban az Orbán-kormány ismét lehetővé tette a politikai vezetők számára, hogy egyéb munkát is végezzenek díjazásért, így a bizottság kérésével ellentétben a fideszes felsővezetőket mégsem zárták ki a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumából. Navracsics Tibor a Partizánnak adott interjújában ugyanakkor egyebek között azt állította, hogy kétféle összeférhetetlenségi elv fogalmazódott meg, és a Bizottság korábban az úgynevezett „dinamikus” elvvel is megelégedett, amelynek értelmében önmagában nem gond az, ha vezető politikusok kulcspozíciókat töltenek be a kiszervezett egyetemek alapítványainak kuratóriumaiban, csupán eseti jelleggel kell kizárni egyeseket a döntéshozatalokból, ha összeférhetetlenség állhat fenn egy adott témában.

Navracsics Tibor mellett Varga Judit igazságügyi tárcavezető is tárgyal Brüsszelben. A területfejlesztési miniszter a tárgyalások várható eredményeit illetően bizakodó.