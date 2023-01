Gy. D.;

Németország;Ukrajna;Leopard;harckocsik;orosz-ukrán háború;

2023-01-25 13:21:00

Hivatalos, Németország Leopard harckocsikat küld Ukrajnának

Ezenkívül azt is jóváhagyja, hogy más országok is Ukrajna rendelkezésére bocsássanak a saját állományukból Leopard harckocsikat.

Németország 14 darab Leopard 2A6-os harckocsit készül Ukrajnának küldeni – ismertette Steffen Hebestreit német kormányszóvivő Olaf Scholz német kancellár bejelentését, amelyet a szerdai kormányülésen tett.

A cél két harckocsizászlóalj gyors felállítása Leopard 2 harckocsikkal Ukrajna számára – közölte a szóvivő.

Im Kabinett hat der @Bundeskanzler heute weitere Unterstützung an die #Ukraine mit der Lieferung von #Leopard 2 Panzern angekündigt. Auch Partnerländern wird eine entsprechende Genehmigung erteilt. Das ist eng mit den internationalen Partnern abgestimmt. https://t.co/e31Kf3V1oi — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) January 25, 2023

A Deutsche Welle beszámolója szerint Olaf Scholz a döntést a szerdai kormányülésen jelentette be, miután jelentős nyomás nehezedett rá a hárompárti koalícióján belül – és nemzetközileg – is a harckocsik leszállítása érdekében. Hozzátette: a nemzetközi közösséggel szorosan összehangolt módon járnak el. A közlemény szerint hamarosan megkezdődik Németországban az ukrán erők kiképzése a harckocsik irányítására. Berlin ezenkívül logisztikai támogatást, továbbá lőszert és karbantartást is nyújt a harckocsikhoz.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Der Spiegel már kedden arról írt, hogy a német kormány hónapokig tartó vitákat követően végül jóváhagyja, hogy Leopardokat szállítsanak Ukrajnának. Berlin korábban már arra biztatta a szövetségeseket, hogy kezdjék meg az ukrán erők kiképzését a harckocsik irányítására.

Lengyelország korábban már bírálta Németországot a harckocsi-szállítmányokkal kapcsolatos hezitálása miatt, majd Varsó hivatalosan is engedélyt kért Németországtól, hogy Leopardokat küldhessen Ukrajnának. Berlin ezt megelőzően már közölte, hogy nem fog Lengyelország útjába állni. Az Egyesült Államok pedig várhatóan 30 darab Abrams harckocsit küld Ukrajnának. Németország eddig az amerikai harckocsi-szállítmányokhoz kötötte feltételül a Leopardok leszállítását.

Szintén fontolgatja Leopardok leszállítását Ukrajnának Norvégia, igaz, végső döntés még nem született erről – erről számoltak be kedd este az Aftenposten és Dagens Næringsliv című oslói székhelyű lapok. A Dagens Næringsliv szerint Norvégia 36 darab Leopard 2 harckocsijából négy vagy nyolc harckocsit tudna Ukrajna rendelkezésére bocsátani.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban figyelmeztette Berlint, hogy a Leopard-szállítmányok „semmi jót nem fognak hozni”, sőt, „maradandó nyomot” fognak hagyni a Németország és Oroszország közötti kapcsolatokban. Az orosz vezetés egyúttal „drága tévedésnek” minősítette az amerikai harckocsi-szállítmányokat, amelyek – mint fogalmaztak – „ugyanúgy lángolni fognak, mint a többi”.

A döntés a közelgő, tavaszi offenzívák lehetősége miatt vált végül egyre inkább sürgetővé. A német állami tulajdonú műsorszolgáltató azonban megjegyzi, nem valószínű, hogy a harckocsik még a tervezett tavaszi orosz offenzíva előtt megérkeznek Ukrajnába.