2023-01-25 11:49:00

Ötnapos vesztegzárat rendeltek el az észak-koreai fővárosra „légúti betegség” miatt

Az Észak-Koreával foglalkozó NK News egy kormányzati közleményre hivatkozott, amelyből az derül ki, hogy Phenjan lakosainak hétfőig otthonaikban kell maradniuk, és naponta többször is meg kell mérni a testhőmérsékletüket.

Ötnapos vesztegzárat rendeltek el az észak-koreai fővárosra „légúti betegség” miatt – jelentette szerdán a Reuters hírügynökség a szöuli székhelyű NK Newsra hivatkozva.

Az Észak-Koreával foglalkozó NK News pedig egy kormányzati közleményre hivatkozott, amelyből az derül ki, hogy Phenjan lakosainak hétfőig otthonaikban kell maradniuk, és naponta többször is meg kell mérni a testhőmérsékletüket. A közlemény nem említette a koronavírust.

A hírportál kedden arról számolt be, a phenjani lakosok látszólag elkezdtek betárazni a különböző javakból az esetleges szigorúbb intézkedések esetén. Azt nem tudni, hogy az ország más részeire elrendeltek-e vesztegzárat.

Észak-Korea csak tavaly ismerte el, hogy az országban koronavírus-járvány dúlt, ám augusztusra azt közölte, hogy sikerült felszámolniuk a járványt. A fertőzöttek számáról azonban soha nem közöltek adatokat, mivel valószínűleg az ország híján van a tömeges teszteléshez szükséges eszközöknek. Ehelyett inkább a lázzal küzdő páciensek számát ismertették, amely volt, hogy 4,77 millióra nőtt a körülbelül 25 milliós lakosú országban. Július vége óta azonban már nem közöltek ilyen esetszámokat.

Az észak-koreai állami média egyelőre nem számolt be a vesztegzárról. A KCNA észak-koreai hírügynökség a megbetegedésekkel kapcsolatban kedden azt jelentette, hogy a Dél-Koreával közös határhoz közeli Keszong városában intenzívebb kommunikációs kampányba kezdtek annak érdekében, hogy mindenki önként tartsa be a járványellenes szabályokat munkájában és azon kívül is.