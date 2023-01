P. L.;

olimpia;Párizs;hadsereg;mesterséges intelligencia;

2023-01-25 16:29:00

Mesterséges intelligenciát és a hadsereget is bevethetik Franciaországban a 2024-es párizsi olimpia biztosítására

Előbbi az Amnesty International és baloldali politikusok ellenkezését is kiváltotta.

Mesterséges intelligencia és a hadsereg bevetése is elképzelhető a 2024-es párizsi olimpián - írja az RFI. A tervezetről ezen a héten vitázik a francia szenátus., de az előbbi intenzív ellenérzéseket váltott ki az Amnesty International France, valamint baloldali és szélsőbaloldali politikusok részéről.

A 2024. július 26-án kezdődő olimpiai játékokra kiemelt figyelmet szentelnek a biztonságnak, ennek érdekében egyebek között speciális, automatizált videókamerákat használnának, amelyek AI-algoritmusok segítségével észlelnék a gyanúsnak ítélt tevékenységeket. Ilyen kamerákat szerelnének fel például a sportpályák köré és a közlekedési eszközökre is.

Az Amnesty International szerint ezeknek az eszközöknek a használata szükségtelenül sérti az emberi jogokat és a személyiségi jogokat, és bár a bűnözés, illetve a terrorizmus elleni harc legitim cél, az intézkedéseknek a szükségesség és az arányosság kritériumainak meg kell felelnie - közölték. A szervezet szerint a javaslat a szólásszabadság és a békés gyülekezés jogának megsértését is eredményezheti.

A javaslathoz a szocialisták és a kommunisták is módosító indítványt nyújtottak be, a szélsőbaloldali párt szerint a magánélet védelmét és más alapvető jogokat is támadás ér.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter arról is beszélt, nem zárható ki a hadsereg bevetése sem. Elmondása szerint gondok vannak a köz- és magánbiztonsági erők elhelyezésével is, bár bízik abban, hogy Franciaország képes lesz kezelni a helyzetet, amelyről a következő hónap ban derülhet ki több.