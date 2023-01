Á. B.;

propaganda;lejáratás;Eötvös József Gimnázium;

2023-01-25 20:01:00

Lejárató kampányt indított az Eötvös József Gimnázium ellen a kormánypárti sajtó

A Metropol cikke szerint az iskola igazgatója félmillió forintért intéz el soron kívüli felvételt, az ügyben pedig hatósági vizsgálat indult. Bár ezt állítólag hangfelvétel bizonyítja, kérdés, mennyire lehet hinni a helyreigazításból rendre csillagos ötöst szerző lapnak.

„Visszaütünk, amikor lehet” - idézte még októberben az egyik tanártüntetés alatt Kovács Zoltán államtitkár Orbán Viktort.

Úgy tűnik, hogy az „amikor lehet” most érkezett el, ugyanis a kormánypárti Metropol honlapján megjelent egy hangfelvétel, amelyen állítólag egy apa beszélget a budapesti Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével. A fia az EJG-ba felvételizett, azonban nem érte el a szükséges ponthatárt. Ekkor fordult a család a szervezet elnökéhez, Kálmán Gáborhoz. A közzétett beszélgetésen az apa kijelenti, hogy kenőpénzt, félmillió adtak azért, hogy gyerekét felvegyék. Emiatt nagyon aggódik, hogy ezt meg kell-e még toldani. A kuratórium vezetője azonban megnyugtatta, hogy semmi gond, mert Moss László igazgató saját hatáskörében felveszi. „Azt is elmondtam, hogy ezt ő úgy kell, hogy csinálja, hogy az ő nyakát ne törjék ki, mert azért neki ott van ellenzéke” - mondta el a felvételen.

A Metropol szerint hatósági vizsgálat zajlik az ügyben. A cikket szerzőmegjelölés nélkül írták, ami azért is furcsa, hiszen ha egy újságíró ilyen exkluzív értesülést szerez, akkor feltünteti a nevét, ám a jelek szerint a Metropolnál ez nem így működik.

Az Eötvös József Gimnázium Magyarország egyik elitgimnáziuma, a tanárok és a diákok hónapok óta tartó tiltakozássorozatának egyik jelentős szereplője. November 30-án egy belügyminisztériumi közleményből derült ki, hogy az egyik matematika-biológia szakos tanárát elbocsátják a részvétele miatt a polgári engedetlenségi akciókban. Kapin Lillával pont akkor közölték, hogy kirúgják, amikor éppen szervezte a sztrájkot.

Kérdés persze, mennyire hihetünk a Metropol közlésének – a 2020 szeptembere óta NER-közelben élő Index hitt, szemlézte is a cikket. –, hiszen ez az a lap, amelyik rendszeresen közöl hazugságokat az Orbán-kormánynak éppen nem tetsző személyekről Egyikük a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Mártha Imre volt, a róla szóló cikk miatt azonban a Metropolnak nemrég finoman szólva visszakoznia kellett „Valótlanul állítottuk, hogy Mártha Imre ellen négy ügyben is büntetőeljárás indult különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt. A valóság ezzel szemben az, hogy Mártha Imre ellen egy ügyben sem indult büntetőeljárás” - fogalmaznak egy korábbi helyreigazításban. És még csak nem is ez a helyreigazítás legerősebb része. Az így hangzik: „Cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy egy Mártha Imre által közösségi oldalra feltöltött és általunk közölt fotón Mártha Imre »Home Office« feliratot helyezett el. A valóság ezzel szemben az, hogy a Mártha Imre által a közösségi oldalra feltöltött fotón ilyen felirat nem látható, az általunk ilyen felirattal közzétett kép manipulált, azon e felirat utólag került elhelyezésre.”