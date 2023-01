Halmai Katalin (Brüsszel);

támogatás;felfüggesztés;Navracsics Tibor;törvénymódosítás;Erasmus;

2023-01-25 18:48:00

Erasmus-ügy: Navracsics Tibor gyors törvénymódosítást ígért Brüsszelben

Két viszonylag egyszerű jogszabályi változtatással orvosolnák az Erasmus és a Horizont program finanszírozásának zavartalanságát.

Magyarország kész megszüntetni azokat az összeférhetetlenségi aggályokat, amelyek miatt az Európai Unió átmenetileg felfüggesztette az Erasmus+ és a Horizont Európa jövőbeni finanszírozását – derült ki Navracsics Tibor brüsszeli tárgyalásain. A területfejlesztési miniszter Johannes Hahn költségvetésért és Mariya Gabriel kutatásért, oktatásért és kultúráért felelős biztossal folytatott tárgyalásai után újságíróknak azt mondta: az Országgyűlés már márciusban elfogadhatja az uniós kifogásokat leszerelő két, viszonylag egyszerű jogszabálymódosítást.

Navracsics Tibor szerint az egyik brüsszeli aggodalom azzal kapcsolatos, hogy politikusok ülnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve az általuk fenntartott egyetemek kuratóriumaiban. Ennek az előírásnak a megváltoztatása nem akadály, mondta, hozzátéve: további tárgyalásokon kell majd tisztázni, hogy a minisztereken túl a politikai tisztségviselők milyen szintjére legyen érvényes a tiltás, például vonatkozzon-e a polgármesterekre is. Az Európai Bizottság emellett azt is elvárja, hogy a magyarországi hatóságok szüntessék meg azt a rendelkezést, amely nem korlátozza a kuratóriumi tagság időtartamát, vagyis a kinevezettek életük végéig betölthetik a tisztséget.— Ezt is meg tudjuk tárgyalni —, hangoztatta a miniszter, aki szerint mostantól technikai szinten folyhatnak a megbeszélések. A kormány olyan törvényjavaslatot akar letenni az asztalra, amelyről Brüsszellel konszenzusra jutott, ezért alapos egyeztetésekre számít.

Navracsics Tibor szerint tárgyalópartnereivel egyetértettek, nincs semmilyen akadálya annak, hogy a tavaly decemberi brüsszeli döntés által érintett 21 egyetem idén részt vehessen az európai uniós programokban. 2024 második feléig nem fenyegeti veszély sem az Erasmus+, sem a Horizont Európa finanszírozását, tette hozzá.

A Népszava elsőként írta meg, hogy az Európai Bizottság 2022. december 15-i hatállyal felfüggeszti az Erasmus+ és a Horizont Európa támogatásait a 21 olyan magyarországi felsőoktatási intézmény esetében, amely vagyonkezelői alapítványi formában működik.