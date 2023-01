nepszava.hu;

2023-01-20 20:15:00

Navracsics Tibor a Népszavát okolja az Erasmus- és a Vidnyánszky-ügy miatt, szerinte cikket írni egyenlő a feljelentéssel

A területfejlesztési miniszter nem az egyetemek átalakítását, nem a fideszes politikus jelenlétét, hanem lapunkat hibáztatja, hogy 160-180 ezer diák nem kap támogatást. Azt, hogy Vidnyánszky Attila át akarja hangolni az SZFE diákjait, színházi belügynek tartja.

Ez pontosan az az önsorsrontás, amivel egyébként mindent tönkre teszünk ebben az országban – kelt ki dühösen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Népszava ellen Fiala János pénteki című műsorában az egyetemi hallgatókat érintő uniós Erasmus-program leállítása, a magyar egyetemek úgynevezett modellváltásával miatt . Szerinte ugyanis elsősorban lapunk cikkei miatt bünteti hazánkat az Európai Bizottság.

Navracsics Tibor a támadását arra alapozta, hogy a Népszava elsőként írta az Erasmus+ befagyasztott támogatásairól és többször is foglalkozott a magyarországi felsőoktatás, az egyetemek erőszakos átalakításával, alapítványokba való kiszervezésével, azok kuratóriumiainak élére pedig miniszterek, pártemberek, politikai kinevezettek ültetésével. Fiala a pénteki interjúban szembesítette Navracsicsot, hogy lapunk tavaly novemberben beszámolt Vidnyánszky Attila, a Nemzetis Színház vezérigazgatója, egyben a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke a Belvárosi Polgári Szalonban tett kijelentéseivel.

Vidnyánszky Attila hatalmas felháborodást keltve ugyanis az SZFE erőszakos átalakítását írta la, amikor arról beszélt: „Elindultunk, napról napra megyünk előre, és alakítjuk át az intézményt. Akik innen kikerülnek, másik hangnemet és másik gerincet fognak képviselni. Még folyamatban vagyunk. A diákok áthangolása nem egyszerű dolog”. Ez nagy felháborodást keltett, amit az SZFE jelenlegi hallgatói is elutasítottak.

Navracsics Tibor , aki maga a Pannon Egyetem kuratóriumi elnöki székébe ült be, visszautasította, hogy lapunk egyik cikkében arról írtunk, hogy a „modellváltott egyetemek kuratóriumába került politikusok, politikai kihelyezettek egyetemi függetlenségbe, a tanszabadságba való beavatkozásával kapcsolatban joggal alakult ki bizalmatlanság”.

Mint fogalmazott, szerinte az SZFE-ügy az egyetem emlékezetesen erőszakos, az egyetem tanárainak és hallgatóinak többsége ellenére zajlott átalakítása, ahogy Vidnyánszky Attila durva megjegyzéseihez neki nincs köze, mint ahogy a többi egyetemnek sincs.

Arra nem reagált, hogy egyáltalán mi szükség van miniszterek, mint ő vagy egy korábbi tárcavezető, Palkovics László egyetemi pozícióira, viszont szerinte nem lehet a „belművészeti” konfliktusnak megfeleltetni a többi húsz, „alapítványi formát választó” egyetem vezetőjének a nyilatkozatait. Navracsics Tibor ennél tovább ment, szinte felbujtóként írta le a Népszavát és az egyetemekkel foglalkozó cikkeinket: A Helsinki Bizottság és más civil szervezetek ez alapján „jelentik fel” a magyar felsőoktatást, emiatt most körülbelül 160-180 ezer egyetemistát akarnak kizárni az Erasmusból.– fogalmazott.

Később a kormánypárti politikus megemlítette a hvg.hu egyik cikkét is, mint valami bűnös dolgot, hogy egy lap nyilvánosságra hozza, ami Magyarországon történik. Navracsics Tibort annyira elragadta a hév, hogy még azt is állította: „a Népszava leírja, sőt el is juttatja az Európai Bizottsághoz, hogy Magyarországon milyen pártpolitikai terror tombol, ami azonban nem, felel meg a valóságnak”.