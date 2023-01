nepszava.hu;

Ferenc pápa;homoszexuálisok;LMBTQ-közösség;

2023-01-25 22:15:00

Ferenc pápa: Nem bűn a homoszexualitás

A katolikus egyház feje úgy látja, a püspököknek is ugyanazzal a gyengédséggel kellene az LMBTQ-emberekhez viszonyulniuk, mint ahogyan Isten bánik a teremtményeivel.

Isten minden gyerekét ugyanúgy szereti, emiatt igazságtalanok a homoszexualitást kriminalizáló törvények – mondta el Ferenc pápa az AP hírügynökségnek adott interjújában.

A katolikus egyházfő azt is elismerte, hogy a világ egyes részein a katolikus püspökök támogatják a homoszexualitást büntető törvényeket, vagy éppen az LMBTQ-embereket diszkrimináló rendelkezéseket. Ő maga egyébként a „bűn” kifejezéssel utalt a problémára. Az ilyen hozzáállást azonban a kulturális háttérnek tulajdonította, s megjegyezte: a püspököknek szükséges átmenni egy változási folyamaton, hogy elismerjék minden ember méltóságát. „Homoszexuálisnak lenni nem bűncselekmény” – nyomatékosította.

Világszerte mintegy 67 ország vagy joghatóság bünteti az azonos neműek közös megegyezésen alapuló szexuális kontaktust. Ezek közül 11 helyen akár halálra is ítélhetik azt, akit „bűnösnek” találnak – derül ki a The Human Dignity Trust nevű szervezet közléséből. Szakértők szerint sok helyen - ahol a hatóságok nem szereznek érvényt a homofób rendelkezéseknek - ott is hozzájárul ez a jogi környezet az LMBTQ-emberek zaklatásához, megbélyegzéséhez, diszkriminálásához, vagy éppen az ellenük elkövetett erőszakos bűncselekményekhez.

Az Egyesült Államok több szövetségi államában is érvényben vannak ilyen jellegű törvények, noha a legfelsőbb bíróság 2003-ban alkotmányellenessé nyilvánította azokat.

Ezen jogszabályokra utalva Ferenc pápa azt mondta, a katolikus egyház dolgozhat és dolgoznia is kell azon, hogy ezek megszűnjenek. Idézte a Katolikus Egyház Katekizmusát is, amikor azt mondta, a melegeket be kell fogadni és tiszteletben kell tartani, és nem szabad őket kirekeszteni vagy diszkriminálni.

- fogalmazott. Beszélt arról is, hogy különbséget kell tenni a homoszexualitással kapcsolatban a bűn és a bűn között. Az egyház tanítása szerint a homoszexuális cselekedetek bűnösek, vagyis „eredendően rendellenesek”, de a meleg embereket méltósággal és tisztelettel kell kezelni. Önmagával viccelődve megjegyezte, „igen, bűn, de különbséget kell tennünk bűn és bűn között... de az is bűn, ha hiányzik az egymás iránti szeretet” - tette hozzá.