Vincze Attila;

Orbán-kormány;Fidesz;sportvezető;

2023-01-27 14:00:00

Itt a vége, sorban távoznak Orbán Viktor sportvezetői

Ha a Fideszben lennének véletlenek, hihető volna, de az eddigiek nem ebbe az irányba mutatnak: a Vári, Kocsis, Bajkai trió alkotja a sportból távozott kormánypárti politikusok első hullámát.

Amilyen erőltetett ütemben foglalta el a komplett sportvezetést a párt, majdnem ilyen tempóban igyekeznek kihátrálni a nehezebb idők eljövetelekor a politikából a sportvezetésbe került elnökök. Trendről még nem beszélhetünk, de ha az előző évek gyakorlatát vesszük alapul, akkor az ilyen irányú mozgás igenis figyelemre méltó, mert hasonlóra valahogy egyszer sem volt példa. Három szövetségben is elnököt váltottak (illetve váltanak), és mindegyik közös nevezője, hogy távozik a posztról a Fidesz politikusa.

Vári Attila nem első soros, de azért harcedzett politikusként került a vízilabdázók elnöki székébe: kétszeres olimpiai bajnokként eleve hiteles személyként könyvelte el a sportág, ám a politikai hátszél mindenképp kellett győzelméhez, rajta kívül lehettek volna még ilyen kvalitású kollégák akár olimpiai bajnok csapattársai között is. De talán mindannyian jobbnak látták, ha a parton már nem erőltetik vele a ki-ki alapon rendezett rivalizálást. Vári a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezetőjeként indult fideszes színekben a 2019-es helyhatósági választásokon a pécsi polgármesteri címért, de alulmaradt ellenzéki riválisával szemben. Ezután beadta felmondását, ám a cég új vezetése meglepődve tapasztalta: a levelezés eltűnt a szerverekről, több számítógépben merevlemezeket cseréltek, ezért feljelentést tettek, de a rendőrség bűncselekmény hiányára hivatkozva megszüntette a nyomozást. Az ügyészségnél panaszt tettek, de elutasították, ezért a városi cég új vezérigazgatója pótmagánvádas keresetet nyújtott be. A per a merevlemezek eltűnése ügyében, sikkasztás miatt zajlik Várival szemben, aki a pecsma.hu tudósítása szerint nem tett vallomást a Szigetvári Törvényszéken zajló első tárgyalási napon.

De van egy másik, ehhez hasonlóan zavaros és bonyolult tétel is: a budapesti II. kerületben épült Gyarmati Dezső Sportuszoda ügye. Minden idők egyik legnagyobb éven belüli tao-támogatását kapta egy alig több, mint fél évvel korábban alapított vállalat. A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft-nek 2,76 milliárd forintos programot hagyott jóvá a vízilabda szövetség, amit sikerült is összeszednie a cégnek. Az uszoda a tervezett költségnél drágábban, több mint hétmilliárdért készült el. A cég ellen később az önkormányzat feljelentést tett, szerinte a Nonprofit Kft. által okozott vagyoni hátrány minimum 450 millió forint plusz áfa. Ebben annyi lehet a szövetség érintettsége, hogy a tao-beruházás kontrollja a MVLSZ kezében van. Vári ilyen előzmények után nyújtotta be – kívülről teljesen váratlan pillanatban – lemondását. Utódja olimpiai bajnok csapattársa, Madaras Norbert lett.

Kocsis Máté fekete öves fideszesként nulla sportági beágyazottsággal érkezett a kézilabdázók élére: 2015-ben meglepetésszerűen került képbe, tudniillik elődje, a szintén fideszes pártkáder Vetési Iván maga helyett ajánlotta a küldöttek figyelmébe. Hatalmas kormányzati támogatást harcolt ki elnöki ideje alatt a sportágnak, de az infrastrukturális fejlesztések iszonyatosan sokba kerültek az országnak. A valós igényektől elrugaszkodott, a legtöbb esetben indokolatlan méretű csarnokok fenntartása már építésük pillanatában kérdéses volt, a klubok, városok, önkormányzatok menekültek az üzemeltetésüktől. Várihoz hasonló szerénységgel egy sportnapilapos interjú sokadik válaszában közölte, nem jelölteti magát a tavaszi tisztújító közgyűlésen az elnöki posztért. Egyúttal bejelentette, alighanem visszalép a szövetség a 2024-es női Eb rendezésétől, mivel ez „luxus”.

Bajkai István anno a fiatal, demokrata és liberális joghallgatók közé tartozott, akik megalakították a Fideszt. Évtizedekig távolságtartással kezelte a politikát, menő ügyvédi praxist épített, egynémely esetben pedig elvállalta az Orbán-család jogi ügyeinek képviseletét. A politikai fősodorba néhány évvel ezelőtt került, addig fideszes önkormányzati képviselő volt, majd negyedik éve már országgyűlési képviselő. Az ökölvívó szövetség elnökének választották meg az Erdei Zsolt leköszönésével végződött botrány után. A korábbi bokszvilágbajnok vezette szövetség négyszázmilliós hiányt hozott össze a hazai rendezésű ifjúsági világbajnokságon. Tulajdonképpen azért kellett mennie, mert szakértelme kevés volt ahhoz, hogy felismerje és megakadályozza a pénz kitalicskázását. Bajkai lényegében ugyanazt csinálta, mint Lázár a teniszezőknél: kért és kapott állami támogatást, konszolidálta a hiányt, ami lényegében azt jelentette, hogy sokadszor is az adófizetők állták a számlát egy vezető hibás döntései miatt. Igazán nem derült ki róla, hogy milyen vezető, mert a sportág ügyei hihetetlenül zavarosak. Egyedül a nemzetközi amatőr szövetségben van még mindig orosz elnök; az ökölvívást egyelőre kivették a párizsi olimpia programjából, és lehet, ez később is így marad. Akkor lényegében eltűnik a porondról az egyik ötkarikás alapsportág. Erről és a hazai viszonyokról nemigen tehetett, ám az ökölvívás Kovács István és néhány kortársa szárnyalása óta szinte észrevehetetlen. Az utóbbi évek egyetlen eredménye, hogy kilenc év szünet után két érmet nyertek a magyar öklözők egy felnőtt világversenyen, illetve született néhány figyelemre méltó utánpótlás-győzelem is. Önmagához képest tehát valamit fejlődött a sportág. Ugyanakkor a sportági szereplők finoman szólva sem ápolnak baráti viszonyt egymással, ahogy egyik beszélgetőpartnerünk fogalmazott, „az összes öli egymást”.

Bajkai decemberben jelezte, a jövőben nem kívánja elnökként a sportág ügyeit vinni, a posztra egy korábbi hatszoros szupernehézsúlyú bajnokot választottak a küldöttek. A 40 éves Kurtucz Csaba világ- és Európa-bajnokságon is indult, civilben pedig közgazdászként egy bankban dolgozik.