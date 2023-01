Vas András;

Balaton;

2023-01-30 07:00:00

A hatóság csendben zöld utat adott a beruházónak, épül az újabb balatoni kikötő

Miközben civilek bíróságon támadják a balatonföldvári projektet, a beruházó el is kezdte a munkát.

Csövek, zúzott kő- és kavicshalmok, egy munkagép, no és a „Munkaterület” tábla is alátámasztja a balatonföldvári Nyugati strandon az önkormányzat lelkes bejelentését, 120 év után épül kikötő Balatonföldváron.

A városházi kommüniké hozzáteszi, átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, a beruházó bemutatta a szükséges engedélyeket, így kezdődhet a fejlesztés, amely munkahelyeket, turisztikai attrakciót, adóbevételeket és az ingatlanpiac fellendülését jelentheti.

A tóparti kisvárosban ugyanis meglehetősen sokan ódzkodnak a kikötőépítéstől: ennek évek óta hangot adnak, és minden létező jogi eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák a part újabb beépítését, s a Nyugati strand nagy részének elvesztését. Merthogy – ahogyan arról a Népszava évek óta beszámol – a fideszes többségű földvári képviselő-testület a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, amelyről a kampányban mélyen hallgatott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester 2020 tavaszán ki is írta a pályázatot, amelyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult, s Holovits ki is hirdette győztesnek a céget. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, amely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. Ebből derült ki, hogy az eredeti tervekben bemutatottnál is nagyobb kikötő épülhet. Eredendően 1,6 milliárd forintból 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas két, 311, illetve 225 méteres, a Balatonba nyúló mólószárral határolt kikötő szerepelt a tervben, mely teljesen kettévágta volna a strandot egy 900 és egy 700 négyzetméteres részre. Utóbb a 225 méteres mólót 380 méteresre nyújtották.

A pécsi bíróság aztán tavaly szeptember elején hatályon kívül helyezte a kormányhivatali engedélyt, s ekkor úgy tűnt, végre lekerült a kikötőépítés terve a napirendről, ám novemberben a veszprémi kormányhivatal – alig néhány napos eljárás után – ismét zöld utat adott a projektnek.

– Természetesen megtámadtuk a bíróságon a kormányhivatali döntést – mondja Herényi Károly, a kikötőépítést a kezdetektől elutasító Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke, aki hozzátette: – Rajtunk kívül más civilek is megtették ugyanezt, úgy tudom, az egyik társasházét már be is fogadta a bíróság, sőt, azt hallottuk, át is tették az ügyet Veszprémből Pécsre.

A vízjogi engedélyt ugyanis a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság novemberben visszavonta, s nincs tudomásuk újabb dokumentumról.

Deák Sándor, a Balabo Kft. ügyvezető-tulajdonosa lapunkat úgy tájékoztatta, a kikötő kivitelezési munkái előkészületi szakaszban vannak, ennek befejezésével megkezdődik a vízi munkavégzés. Állította, a kikötő megépülése után sem változik a strand helyi építési szabályzatban rögzített területe és funkciója.

– A Pécsi Törvényszék a Veszprém Megyei Kormányhivatalt új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására kötelezte két kérdésben – jegyezte meg. – Ez novemberben lezárult, arról pedig nem tudok, hogy az illetékes bíróság befogadta volna bárki keresetét a kormányhivatal végzése ellen. Vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk, december 7-én állította ki a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mindez azt jelenti, annak ellenére, hogy a nyári szezonban nem dolgozunk a strand területén, az év végére be akarjuk fejezni a kikötő megépítését.

Megkerestük az igazgatóságot, s Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, szóvivő megerősítette az engedély meglétét.

– Hiába itt minden, fent már eldöntötték, kikötő épül a Nyugati strandon, nem számít, mit akarnak az emberek – legyintett a strand előtti Rákóczi utcában kutyát sétáltató Imre. – Most még azt ígérik, minden változatlan marad, nem sérül a strand, aztán, ha megépül, s nem úgy lesz, majd széttárják a kezüket.