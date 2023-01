MTI-Népszava;

sakk;Szabó Tímea;Rapport Richárd;

2023-01-29 21:00:00

Az éves minimálbérnek kevesebb mint a felével támogatta Rapport Richárdot a Magyar Sakkszövetség

A sportoló így már román színekben versenyez.

„Végre megtudtuk, miért román színekben versenyzik a világhírű magyar sakknagymester, Rapport Richárd! A Sakkszövetség elküldte a támogatási összegeket: a nemzetközi élvonalban versenyző Rapport az éves minimálbér kevesebb, mint felét kapta tavaly a saját hazájától” - írta vasárnap este Facebook-posztjában a Párbeszéd frakcióvezetője.

Szabó Tímea emlékeztetett: hónapokkal ezelőtt közérdekű adatigénylésben kérte ki, a Magyar Sakkszövetségtől, hogy pontosan mekkora támogatásokat nyújtottak az elmúlt évben Rapportnak. Hosszas huzavona és többszöri kérés után 2 napja végre megkaptam a választ: a sakknagymester szégyenletesen méltatlan, mindösszesen egymillió forintos éves támogatási összegben részesült - ismertette.

A politikus megjegyezte, a sportoló „hosszú ideig könyörgött” tisztességes támogatásért, de a magyar kormánynak és a Magyar Sakkszövetségnek „nem volt fontos” a fiatal tehetség támogatása. Nem kell sajnos csodálkozni azon, hogy ezek után a 27 éves sakknagymester tavaly szeptemberben úgy döntött, hogy nem tud tovább a minimálbér feléből készülni a nagy versenyekre, inkább román színekben folytatja nemzetközi pályafutását - vonta le a konzekvenciát az ellenzéki politikus. Hozzáfűzte, Rapport a vasárnap esti órákban is részt vesz (már román színekben) a világ egyik legnívósabb nemzetközi sakkversenyén, a Tata Steel Chess 2023 elnevezésű rendezvényen, ahol szombaton éppen legyőzte a világ egyik legnagyobb sakkozóját, a kínai Ding Lirent.

Az országgyűlési képviselő jelezte, a Magyar Sakkszövetség válaszából egyébként más érdekes dolog is kiderül. Például, hogy még a Kőbánya Sport Klub is majdnem kétszer akkora támogatást – 1,75 millió forintot – kapott, mint Rapport. De a Tata-Naszály egyesületnek is több jutott, mint a világklasszis sakkozónak: nekik 1,35 millió forint.

- zárta sorait Szabó Tímea.

Külön érdekesség, de a Magyar Sakkszövetség arra kérte az ellenzéki politikust, hogy ezen adatokat ne hozzák nyilvánosságra az úgynevezett „szekundánsok” védelme érdekében - ehhez képest a szervezet a választ egy nyilvános, mindenki számára hozzáférhető felületre töltötte fel.