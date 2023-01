P. L.;

A Kúria szerint is hazudott a Tények Márki-Zay Péterről

A Fidesz szócsöveként működő TV2 műsorát harmadszorra is szembesíteni kellett azzal, hogy a sajtószabadság nem terjed ki a valótlanságok terjesztésére.

A Kúria is megerősítette az első és másodfokon eljáró bíróságok ítéletét, mely szerint helyreigazítást kell közölnie a kormánypárti TV2-nek a Tényekben elhangzott valótlanságok miatt, amelyek olyan színben tüntették fel Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, mintha az egészségügy leépítésére készülne - írja a Hódpress.

A fideszes csatorna a „Szülészeteket zárna be vidéken Márki-Zay” című hírblokkjában többek között azt hazudta, hogy az ellenzéki politikus „leépítené az egészségügyi ellátórendszert (…), támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, vagyis azt, hogy több intézményből csak egy maradjon meg. Ez azt jelenti, hogy tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat.” Azt is állították, hogy Márki-Zay szerint „nincs szükség arra, hogy mindenhol legyen orvosi ellátás (…) vannak olyan területek, mint a járóbeteg-ellátás, ahol lehet centralizálni, de a fekvőbeteg-ellátásban igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi, vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár a falvakban élők közelében.”.

A Hódpress felidézi, hogy korábban az állami média és a Mediaworks-csoport is elbukták a maguk sajtópereit a hasonló tartalmú valótlanságok miatt. A portál egyben idézte a Kúria friss ítéletét, amely helybenhagyta az első és másodfokú bíróságok döntéseit, vagyis a kormánypárti szócsőként funkcionáló csatorna köteles helyreigazítást közzétenni. Úgy tűnik egyébként, hogy a TV2-nél megpróbálhatták véleményként feltüntetni a hazugságot, ugyanis az ítélet indoklásában a Kúria jelezte, hogy a közlés olyan valótlan híresztelés volt, amelyre véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki.

Az újságírók egyik fő felelőssége éppen a közölt hírek, információk hitelességének ellenőrzése. Ezért a kormánypárti csatornának elviekben a következő helyreigazítást kell beolvasnia: „Valótlanságot állítottunk dr. Márki-Zay Péterrel kapcsolatban: A 2022. január 12. napján a TV2 televíziós csatorna 18:00 órakor kezdődő Tények című műsorszámunk »Szülészeteket zárna be vidéken Márki-Zay« című hírblokkjában valótlanul állítottuk, hogy dr. Márki-Zay Péter tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat, továbbá valótlanul állítottuk, hogy dr. Márki-Zay Péter leépítené az egészségügyi ellátórendszert.”

Emellé a testület döntése értelmében a csatornának 133 350 forint felülvizsgálati eljárási költséget is meg kell fizetnie a hódmezővásárhelyi polgármester részére 15 napon belül.