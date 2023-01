Gy. D.;

öngyilkos merénylet;rendőrség;Pakisztán;tálibok;mecset;Pesavar;

2023-01-30 15:03:00

Öngyilkos merénylő robbantott egy pakisztáni mecsetben, legkevesebb 34 ember meghalt

További 150 megsebesült a robbantásban. Az AP szerint a merénylet a rendőrségi körzet területén található mecsetben történt, az áldozatok többsége rendőr.

Legalább 34 ember életét vesztette, további 150 megsebesült egy robbantásban, amelyet egy öngyilkos merénylő követett el hétfőn egy mecsetben az északnyugat-pakisztáni Pesavarban – jelentette az AP amerikai hírügynökség.

A mecsetben több mint 300-an tartózkodtak a robbanáskor, amelynek következtében a mennyezet be is szakadt, többen ekkor sérültek meg. A sebesültek közül többen is válságos állapotban vannak, így félő, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedik.

Az AP szerint a merénylet a rendőrségi körzet területén található mecsetben történt, az áldozatok többsége rendőr. Azt egyelőre nem tudni, hogy az öngyilkos merénylőnek miként sikerült bejutnia a fallal körbevett körzet területére, ahol a pesavari rendőrkapitányság és több kormányzati épület is található.

A merényletért a felelősséget a pakisztáni tálibok vállalták az egyik „parancsnokukon”, Szarbakaf Mohmandon keresztül.

A dél-ázsiai országban november óta megnőtt a fegyveres támadások száma, miután a pakisztáni tálibok véget vetettek a kormányerőkkel fenntartott tűzszünetüknek. Ez az egyik legsúlyosabb támadás, amelyet a biztonsági erők ellen az elmúlt években végrehajtottak.