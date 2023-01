Doros Judit;

Nyíregyháza;akkumulátorgyár;

2023-01-31 10:38:00

Botrányba fulladt a Nyíregyházára tervezett akkumulátorgyár kapcsán meghirdetett közmeghallgatás

Több szász ember rekedt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épülete előtt, miután jóval az akkumlátogyár ügyében rendezett közmeghallgatás időpontja előtt bezárták az épület főbejáratát. Tudósítónk két üvegajtó között rekedt, közel 25 másik emberrel, őket se az épületbe, se az utcára nem engedték ki.

Többen az üvegajtókat kezdték el rugdosni, azt követelve, engedjék be a tömeget. Odabent zajlik a közmeghallgatás, de láthatóan, még több tucatnyian beférnének a terembe, vagy az előtérbe. A helyszínt már rendőrök is biztosítják. Kívül rekedt az épületen Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője is, valamint számos újságíró és forgatócsoport.

A tömegben tapintható a feszültség, többen kartontáblát emeltek a magasba, amin az SOS felirat olvasható. Mindenki a Fideszt, a kormányt szidja, már az egészségügy, oktatás is szóba került.

- Így működik ez az egész ország! - mondják hangosan.

Ilyen táblákkal állt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal előtt a tüntető tömeg, akik jó része később sem tudott bejutni az épületbe. Egy rendőrezredes igyekezett megnyugtatni az embereket, hogy később összehívnak egy másik közmeghallgatást, de nem sikerült lenyugtatni a kedélyeket. Apáti Istvánon kívül Bakos Bernadett LMP-s képviselő is kiszorult, 11 óra körül azonban őket kettőjüket végül beengedték a helyszínre. Korábban hiába hangsúlyozták, hogy országgyűlési képviselőként nem tilthatják ki őket a rendezvényről, joguk van felszólalni, részt venni rajta, sokáig ez sem hatotta meg a biztonsági őröket.

A tiltakozók többek között azt hangsúlyozták: ez a módszer, amely elzárják őket az információktól, azt jelzi: van titkolnivalójuk az akkumulátor-alkatrész gyártó beruházás kapcsán. Másképp ugyanis egy kisteremnél nagyobb helyet találtak volna, hogy mindenkinek lehetőséget adjanak, aki el akarja mondani a véleményét, vagy információkat szeretne az üzem működéséről.

Többen azt is elmondták: szerintük így a közmeghallgatás törvénysértő, hiszen nem adtak lehetőséget a helyieknek, hogy mindannyian feltehessék a kérdéseiket.

A fejleményekről beszámolunk.