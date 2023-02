Varga Péter;

2023-02-01 15:38:00

Növényi méreg lehet a szuperfegyver

Az albicidin az a toxin, amely egyedülálló módon pusztítja el a káros baktériumokat, évtizedek óta az egyik legerősebb antibiotikum-jelöltté vált.

A tudósok felfedeztek egy olyan növényi toxint, amelynek egyedülálló baktériumelpusztítási módszere az antibiotikumok egy új, hatékony termékcsaládjának létrehozására használható. Az orvosok már évek óta figyelmeztetnek arra, hogy az antibiotikum-rezisztencia egyre nagyobb kihívás lesz az emberiség számára.

Az új antibiotikum – az albicidin – teljesen más módon támadja meg a baktériumokat, mint a meglévő gyógyszerek – derült ki brit, német és lengyel tudósoknak a Nature Catalysis-ban megjelent cikkéből. A Xanthomonas albilineans baktérium, amely a cukornád levelének betegségét okozza, az albicidint használja a növény megmérgezésére, ami - mint ez már ismert volt évtizedek óta - hatékony baktériumölő szer is egyben.

“A probléma azonban az volt, hogy nem tudtuk, hogyan lehet ezt antibiotikum alapanyagaként alkalmazni, mert nem volt ismert, milyen más hatásai vannak az emberi szervezetre. Pontosan meg kellett ismernünk hatásmehanizmusát, mielőtt alkalmazzuk. Ez az, amit most megtettünk” - magyarázta Dmitry Ghilarov, akinek kutatócsoportja a norwich-i John Innes Centre-ben működik. A Technische Universität Berlin és a krakkói Jagelló Egyetem kutatóival együtt derítették ki az albicidin pontos hatásmechanizmusát. “Most már értjük a struktúráját, és olyan módosításukat tudtunk végrehajtani az albicidinen, amelyekkel erősítettük hatékonyságát és gyógyszerészeti tulajdonságait. Azt gondoljuk, hogy sok év után ez a legizgalmasabb új antibiotikumokkal kapcsolatos felfedezés. Még kis mennyiségben is különösen magas hatékonyságú, és nagyon jól alkalmazható a betegségokozó baktériumok ellen, azok ellen is, amelyek az olyan antibiotikumokra, mint a széles körben elterjedt fluorokinolonok rezisztensek” - mondta Ghilarov. A laboratóriumban semmilyen rezisztenciát nem sikerült kialakítani az albicidinnel szemben, ami azt mutatja, hogy az ezen alapuló készítmények ellen a baktériumok sem fognak tudni védekezni.

Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia a globális egészségügyet, élelmezésbiztonságot fenyegető egyik legnagyobb veszélyforrássá vált. Az antibiotikumok válogatás nélküli túlzott használata miatt a baktériumok rezisztenciát alakítottak ki velük szemben, ami egyes mikrobatörzsek kialakulásához vezetett, amelyeket sokkal nehezebb kiirtani. Ez magasabb egészségügyi költségekhez, hosszabb kórházi tartózkodáshoz és megnövekedett halálozáshoz vezetett.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint ez a probléma ma már naponta mintegy 3500 ember halálát okozza, és 2019-ben több mint 1,2 millióan haltak meg az antibiotikumoknak ellenálló bakteriális fertőzések közvetlen következményeként.

"Az egyik probléma az, hogy a gyógyszeripari vállalatok egyszerűen nem végeznek elegendő kutatást és fejlesztést az új antibiotikumok terén" - mondta Tony Maxwell professzor, a John Innes Centre munkatársa. "Régebben folyamatosan jelentek meg az új vegyületek a piacon, de ez ma már nem így van. Egyre kevesebb nagy gyógyszergyártó cég dolgozik antibiotikumokon, és így egyre kevesebbet hagynak jóvá a nyugati gyógyszerhatóságok. A probléma az, hogy az antibiotikumokkal már nem lehet pénzt keresni. Ahhoz, hogy egy új gyógyszert bevezessenek a piacra, hatalmas fejlesztési költséget jelent, ami az egy milliárd dollárt is elérheti. A kísérletező vállalatokat ez az anyagi teher be is döntheti. A költségek azonban megoszthatók, és az a globális összefogás, ami az új koronavírus elleni vakcina, és gyógyszerek kifejlesztése érdekében megtörtént, példa lehet az antibiotikumok fejlesztéséhez is.