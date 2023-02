nepszava.hu;

2023-02-01 16:45:00

Bocsánatkérést követelt az egyháztól, amiért egy pap szexuálisan molesztálta, most jogerősen elítélték

Súlyosító körülmény volt, hogy egy alkalommal megrugdalta a plébánia ajtaját, amit egy garázda jellegű magatartásnak minősítettek.

A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta azt az elsőfokú ítéletet, amely korábban elmarasztalta azt a férfit, akit azzal vádolt az ügyészség, hogy több esetben zaklatta a katolikus egyház plébánosait - közölte a bíróság lapunkhoz is eljuttatott keddi közleményében.

A konkrét neveket nem említik meg, de arról a Pető Attiláról van szó, akit 13 éves korában zaklatott egy pap.

Azt rótta fel ítélet az áldozatát, hogy több alkalommal is felkereste az egyik plébánost annak lakásánál, arra kérve őt, hogy álljon ki mellette az abúzús miatt és segítsen neki elérni Erdő Péter bocsánatkérését. 2019 májusában és júniusában megjelent az érintett pap által tartott misén, ahol különféle, az egyházi vezetőket bíráló szórólapot helyezett el egy bazilika épületében. Szintén ebben az időszakban napi rendszerességgel hívogatta a plébánost, valamint az érseki általános helynököt annak mind hivatali, mint magántelefonján. Mivel nem reagáltak a megkeresésre, ezért a püspököt segítő papot annak mobiltelefonján is felhívta. Emellett egy hónap alatt 6 darab sms-t és egy emailt küldött neki. Ebben megjelölt egy határidőt, hogy amennyiben nem kérnek tőle bocsánatot és nem vizsgálják ki ügyét, akkor a mise közben feláll és kérdőre vonja őket.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság tavaly májusi ítéletében zaklatás vétsége miatt megrovásban részesítette Pető Attilát, ezt hagyta most helyben a Fővárosi Törvényszék. Mint a zaklatás tárgyalt esete megvalósítható egyházi személy sérelmére is, e személyek mindennapi szokásos életvitele, háborítatlansága is büntetőjogi védelmet élvez. Súlyosító körülmény volt, hogy egy alkalommal megrugdalta a plébánia ajtaját, amit egy garázda jellegű magatartásnak minősítettek.

A megrovás a legenyhébb joghátrány. Ilyet az kaphat, aki a bírósági szakban már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy minden más büntetés alkalmazása szükségtelen vele szemben. A megrovással a bíróság helytelenítését fejezi ki és felszólítja az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől.