nepszava.hu;

Újpest;gyermekotthon;szexuális abúzus;

2023-02-01 17:06:00

Kirúgták az újpesti gyermekotthon szakmai vezetőjét, ahol egy kislányt molesztálhattak

Felróják neki, hogy csak akkor kezdett el intézkedni az üggyel kapcsolatban, amikor már elindult egy vizsgálat.

Súlyos intézményvezetői mulasztásokat állapított meg az a vizsgálat, amely az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában történt feltételezett szexuális abúzus körülményeit tárta fel - derül ki az újpesti önkormányzat az üggyel kapcsolatban kiadott közleményében.

Mint írják, tavaly december 11-én történt a feltételezett eset, amiről a kislány édesanyja és az akkor ügyeletes gyermekgondozó haladéktalanul tájékoztatta az intézmény szakmai vezetőjét, B. Zitát. Az értesítés napján az esetben érdemi lépés nem történt, nem értesítette a hatóságokat, nem hívott mentőt a gyerek számára, s egészségügyi ellátását sem biztosította. A rendőrségnek csak másnap délután jelezte a történteket, a kislány orvosi ellátása pedig december 22-én történt meg. Felmerült annak is a gyanúja, hogy a kislánnyal szembeni szexuális abúzus már jóval korábban, akár 2022. októberétől is elfordulhatott. Felróják az intézmény vezetőjének, hogy csak december 22-én, azaz a kérdéses eset felmerülése után 11 nappal után szerette volna kivizsgáltatni a gyereket - akkor amikor már elindult az a belső vizsgálat, amely őt magát is érinti. A közlemény szerint Újpest polgármestere és alpolgármesterei (kivéve a szociális ágazatért felelős alpolgármestert) január 10-éig semmilyen tájékoztatást nem kaptak az ágazat részéről az ügyben.

Ezt a képviselő-testület egyhangúan, pártálástól függetlenül vette tudomásul – beleértve az ágazatért felelős szociális alpolgármestert is. Összességében tehát az ágazati belső vizsgálat, és az önkormányzati belső ellenőrzés is megállapította a mulasztás tényét, a Szociális Intézmény igazgatója nyilvánvalóan felelőssége teljes tudatában eljárva döntött a szakmai vezető, B. Zita rendkívüli felmentéséről. Amennyiben ezt az érintett sérelmezi, természetesen bírósághoz fordulhat. Az igazság minden részletének feltárása és az esetleges büntetőjogi felelősség tisztázása pedig a nyomozóhatóság dolga - zárul a tájékoztatás.