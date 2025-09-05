Pedofília és lélekgyilkosság Isten házában - Amit a gyónás sem oldozhat fel

Történelminek nevezhető súlyos egyházi belháborút indíthat el, hogy XVI. Benedek pápa elismerte, hamisan állította, hogy nem vett részt egy tanácskozáson, amelyen magas rangú egyházi vezetők jóváhagyták, hogy egy pedofíliáért elítélt pap egy újabb egyházmegyében tovább gyakorolhassa a hivatást. Ám az, hogy az egyház rendszerszinten eltussolja a szexuális visszaéléseket, egyáltalán nem új keletű. Perintfalvi Rita katolikus teológus-író, a Grazi Egyetem oktatója szerint az abúzus a hazai egyházakban is jelen van, neki 44-en mesélték el történetüket, míg a hivatalos álláspont szerint „alig tíz-egynéhány” gyermekbántalmazási ügyet követtek el a papok.