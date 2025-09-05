A bántalmazástól számítva átlagosan két évtized telik el, mire az áldozat képes beszélni a traumájáról, a gyerekkorban átélt abúzus áldozatát pedig élethosszig elkíséri a súlyos teher. Legalább ilyen végzetes a közeg hallgatása – mondja Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, aki a Széchy-ügyet kirobbantó Batházi Tamás olimpikon szakértője. Interjú.
A sportoló gyerekek nem ismerik fel, ha bántalmazás áldozataivá válnak, azokat a sport velejárójának tartják – áll a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány friss jelentésében.
Két évvel a neves blues- és rockzenész halála és néhány hónappal azután robbant ki a botrány, hogy egy még nem is létező popzenei egyetemet akartak elnevezni róla.
Felróják neki, hogy csak akkor kezdett el intézkedni az üggyel kapcsolatban, amikor már elindult egy vizsgálat.
Három szóval elintézte.
Berkesi Zsuzsa legújabb műve, a Jó leszek, valójában segédanyagként szolgál a megértéséhez és a probléma felismeréséhez: hogyan viselkedik az a gyermek, akit szexuálisan bántalmaznak.
Továbbra is hazugságoknak tartja Szilágyi Liliána vele szemben megfogalmazott vádjait Szilágyi Zoltán. Másik lánya, Szilágyi Gerda szerint nővérét a pénzszerzés motiválta az ügy kirobbantásakor.
Történelminek nevezhető súlyos egyházi belháborút indíthat el, hogy XVI. Benedek pápa elismerte, hamisan állította, hogy nem vett részt egy tanácskozáson, amelyen magas rangú egyházi vezetők jóváhagyták, hogy egy pedofíliáért elítélt pap egy újabb egyházmegyében tovább gyakorolhassa a hivatást. Ám az, hogy az egyház rendszerszinten eltussolja a szexuális visszaéléseket, egyáltalán nem új keletű. Perintfalvi Rita katolikus teológus-író, a Grazi Egyetem oktatója szerint az abúzus a hazai egyházakban is jelen van, neki 44-en mesélték el történetüket, míg a hivatalos álláspont szerint „alig tíz-egynéhány” gyermekbántalmazási ügyet követtek el a papok.
A 61 éves férfi portásként, majd kertész-karbantartóként dolgozott egy általános iskolában.
Aligha van nagyobb erő annál a spirituális-szakrális hatalomnál, amivel Istent képviselve fordulnak a papok a hívek felé. Perintfalvi Rita szerint ezt is megszentségtelenítik azok az egyházi emberek, akik gyerekeket, felnőtteket abúzálnak. A katolikus teológus fél éve gyűjti az áldozatok történeteit, és azt akarja elérni, hogy a tettesek világi büntetést kapjanak. A grazi egyetem tanárát a Ferenc pápa által indított megtisztulás hazai kilátásairól kérdeztük.
Felfoghatatlan és sokkoló, ha egy felnőtt, ráadásul az esetek nagyobb részében családtag szexuális erőszakot követ el egy gyereken. Az esetek többsége rejtve marad, az áldozatok nagy része nem beszél az őket ért traumáról. Ha mégis, gyakran a saját családjuk sem hisz nekik, így évtizedek múlva is szenvednek a támogatás hiányától. Ráadásul romokban az ellátórendszer is, az abúzuson átesett gyerekek töredékének sem tud megfelelő ellátást biztosítani az állam.
A vádlott részegen, késsel kényszerítette szexre 15 éves áldozatát; nem ez volt az első szexuális bűncselekménye.
Itt a legfontosabb bizonyíték talán az lehet, hogy van egy kislány, akit egy nevelő teherbe ejtett, és meg is szülte a gyermeket.- mondták az ATV-nek nyilatkozó szakértők annak kapcsán is, hogy egyre több hangot hallani a hatóságok felől: nem is igaz, vagy nem úgy igaz a történet, ahogy a gyerekek mondják.
Ítélet született a saját gyermekeikkel kegyetlenkedő szigetszentmiklósi szülők ügyében: a vádlottak a tárgyalás után szabadon távozhattak, mert a bíróság letöltöttnek tekinti a kirótt büntetést, ráadásul a szexuális abúzus büntette alól is felmentették őket. Az igazságügyi szakértő szerint nem történt szexuális bántalmazás, a meghallgatások során a gyerekek is többször visszakoztak, módosították vallomásaikat. Az ügyészség azonban a bűnösség megállapítását és börtönbüntetést kért a szülőkre. A jogerős ítélet is hamarosan megszülethet.
Egy hatéves kislány 13 éves unokabátyja áldozatául esik. Harminc évig képtelen túltenni magát ezen a traumán, végül négy és félévig tartó terápiával indul el a gyógyulás útján. Erről szól az Anoni Mara névvel jelzett könyv, a Bűn vagy bűnhődés, amelynek megjelenését egybekötötték a beszeljróla.hu oldal bemutatkozásával.