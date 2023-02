P. L.;

per;ATV;Németh Sándor;Hadházy Ákos;

2023-02-01 20:09:00

Az ATV beperli Hadházy Ákost

Az ATV egymillió forintos sérelemdíjat követel, amiért szerintük az ellenzéki politikus valótlanságokat állított a csatornáról és annak tulajdonosáról, Németh Sándorról.

Bár a politikus vs. sajtó-pereskedések általában fordított kezdeményezésre szoktak történni, Hadházy Ákos és az ATV esetében ez most rendhagyó módon zajlik: a csatorna ugyanis beperelte a független országgyűlési képviselőt, amiért egy tavaly novemberi Facebook-videójában szerintük súlyos valótlanságokat állított róluk, valamint Németh Sándor tulajdonosról, a Hit Gyülekezete vezető lelkészéről - számolt be a Media1.

Az ATV keresetlevelében azt kérte a Fővárosi Törvényszéktől, mondják ki, hogy Hadházy Ákos megsértette az ATV jó hírnévhez fűződő jogait, emellett kötelezzék a politikust egymillió forint sérelemdíj megfizetésére, a november 7-én közzétett videó végleges eltávolítására, valamint egy minimum 60 napig elérhető bocsánatkérő közlemény közzétételére.

A csatorna szerint Hadházy állításával szemben nem igaz, hogy Németh Sándor, az ATV tulajdonosa Mészáros Lőrinc szomszédja, ugyanis a videóban bemutatott budapesti ház nem Németh Sándoré. Az ATV szerint a politikus azon állítása sem igaz, hogy ne foglalkoznának a felcsúti oligarcha gazdagodásával, valamint Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai birtokával.

A vélt szomszédsághoz kötődően azt is valótlanságnak tartják, hogy emiatt Németh Sándor beleszólna a televízió tartalmi szerkesztésébe, valamint, hogy a Kínai Kommunista Párt főtitkárának üdvözlete hangzott volna el a csatornán. Azt is valótlanságnak nevezték, hogy a vélelmezett szomszédság miatt hívták be a Pesti Srácok propagandistáját Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert kérdezni.