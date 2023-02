Patthy Loránd;

Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;vagyonnyilatkozatok;Kiss Ambrus;Tüttő Kata;Bősz Anett;Kerpel-Fronius Gábor;

2023-02-01 18:25:00

Karácsony Gergely lakást vett a II. kerületben, autója csak Bősz Anettnek van

Budapest vezetése is beszámolt a vagyonáról.

A mai nap a vagyonnyilatkozatoké, vezető politikusaink hivatalosan bevallott anyagi helyzetéről immár szép számmal olvashatja korábbi cikkeinket, itt találja Orbán Viktor, Novák Katalin, két felvonásban a miniszterek, néhány ellenzéki vezető és Matolcsy György vagyonának elemzéseit, valamint néhány egyéb érdekességet parlamenti honatyáink pénzügyi világából. Idő közben Budapest vezetői is közzétették a vagyonnyilatkozataikat, lássuk hát.

Adóssággal küzdő főpolgármestere van Budapestnek

Karácsony Gergely megvásárolt és 50 százalékos tulajdonrészt szerzett egy II. kerületi, 97 négyzetméteres lakásban. Ezt korábban csak bérelte a főpolgármester. A politikus emellett ugyanilyen arányban egy 37 négyzetméteres siófoki nyaralót is magáénak tudhat, ami 189 négyzetméteren terül el.

A főpolgármester számláján egymillió forint van, emellett lakástakarékpénztári megtakarításként szűk 2,4 millió forintot tüntetett fel, mindehhez azonban több mint 30 milliós hiteltartozás és 9 milliós magánszemélyekkel szembeni tartozás társul.

Kerpel-Fronius Gábor kicsit bakizott

Kerpel-Fronius Gábornak a XIII. kerületben van egy 81 négyzetméteres lakása, emellett Balatonszemesen harmadrészben tulajdonol egy 552 négyzetméteren elterülő, 75 négyzetméteres nyaralót. Egyéb ingóságként egy MacBook Airt tüntetett fel.

Ez eddig túl sok érdekességet nem jelent, annál szembetűnőbb viszont, hogy a főpolgármester-helyettes 2031-ben lejáró nyugdíjbiztosításként, valamint önkéntes nyugdíjpénztárba több mint 3,2 és 7,5 milliót jegyzett fel, aminek a végére azonban azt írta, hogy "e Ft", vagyis "ezer forint". Ez alapján Kerpel-Fronius Gábornak elviekben több mint tíz és fél milliárd forintnyi nyugdíjbiztosítása van, ami a tavalyi 9,5 millió forintos összeg ismeretében eléggé megkérdőjelezhetőnek tűnik. Hogy tovább bonyolódjon a helyzet, bankszámlájának tartalmát illetően viszont "2 049 e Ft"-ot tüntetett fel, amiről viszont már inkább feltételezhetjük, hogy az valóban kétmilliót jelent.

Tüttő Kata - nagy vagyon, nagy tartozás

A legvagyonosabb főpolgármester-helyettesnek minden valószínűség szerint Tüttő Kata tűnik, aki szám szerint 15 ingatlant birtokol. 50 százalékos tulajdonrésze van egy I. kerületi, 53 négyzetméteres, valamint egy XII. kerületi, 74 négyzetméteres lakásban, valamint további 25 százalékos részesedése egy I. kerületi, 112 négyzetméteres lakóházban. A többi 12 ingatlan a főpolgármester-helyettes kizárólagos tulajdonában lévő termőföldek: Tüttő Katának Nagykanizsán, Nemespátrón, Surdon, Liszón, Beleznán, Gyékényesen, Porrogon, Porrogszentkirályon, Porrogszentpálon, Somogybükkösdön és Zákányfalun is vannak földjei.

A főpolgármester-helyettesnek ezen kívül jónéhány értékpapírban elhelyezett megtakarítása, illetve egyéb befektetése is akad, ezek összértéke több mint 100 millió forint, valamint 50 ezer dollár is felbukkan ingatlanalap befektetési jegyként. Mindemellé azonban jókora adóssága is akad, pénzitézetek felé összesen 118 millió forinttal tartozik. Bankszámlájára 923 ezer forintot jegyzett fel, továbbá egyéb, jelentősebb vagyontárgyként egy csillagászati távcsövet és egy fényképezőgépet.

Kiss Ambrus is görgeti maga előtt az adósságot

Kiss Ambrus egy III. kerületi, 69 négyzetméteres nyaralót tudhat magáénak fele részben, valamint Zalaegerszegen egy 126 négyzetméteres családi házat, ugyanilyen arányban. Vagyonnyilatkozata alapján a főpolgármester-helyettes összességében meglehetősen puritánnak tűnik, 1,1 millió forintja van a bankszámláján, valamint egészségpénztárban bő 400 ezer forintja, emellé azonban csaknem 23 millió forintos tartozást halmozott fel.

Úgy látszik, csak Bősz Anettnek van autója

Végül, de nem utolsó sorban Bősz Anett ötödrészben tulajdonol egy ingatlant Érden, amelynek összterülete lakóházzal, udvarral, fodrászattal és garázzsal együtt 1003 négyzetméter. Ő az egyetlen főpolgármester-helyettes, aki feltüntetett autót a vagyonnyilatkozatában: egy 2010-es évjáratú Toyota Priust. Számlájára 350 ezer forintot és 1500 eurót jegyzett fel, valamint 190 ezer forint készpénzt. Emellett bő másfél milliós hiteltartozása van és kereken másfél milliónyi nyugdíjmegtakarítása.