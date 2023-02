nepszava.hu;

2023-02-02 12:39:00

A volt paksi Fidesz-elnök fia WC-pucolásért kap pénzt a Roszatomtól

A munkára négyen jelentkeztek, Kovács Kristóf cége nyújtotta be a legjobb ajánlatot.

Több mint egymilliárd forint értékben szerződött a Roszatom a Tolna vármegye egyik ismert vállalkozójával, Kovács Sándorral - írja a Direkt36 az orosz cég közbeszerzési oldalára feltöltött dokumentumokra hivatkozva.

Paks fideszes exelnöke többnyire ingatlanokat adott bérbe az orosz atomipari óriásnak. Mint kiderült, fia végzi a „piszkos melót”: Kovács Kristófnak a cégét, a KBP GROUP Kft.-t bízták meg azzal, hogy az építkezés helyszínén bruttó 1,2 millió forintért WC-kabinokat telepítsen, majd azokat karbantartsa. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy négy darab „bio WC”-t kell leszállítania a szerződés 12 hónapos hatálya alatt. Az illemhelyeket heti kétszer kell kitakarítani.

Az iratok meghökkentő részletességgel ismertetik a feladatot:

A munkára négyen jelentkeztek, Kovács Kristóf cége nyújtotta be a legjobb ajánlatot. A WC-s megbízást elnyerő Kovács Kristóf lakcíme megegyezik az egykori fideszes politikuséval, ráadásul Kovács Kristóf ügyvezetői pozíciót is betölt Kovács Sándor egyik vállalkozásában. Az érintett egyébként a portál megkeresésére megerősítette, hogy ő Kovács Sándor fia. Cégét „lokálpatrióta” vállalkozásként jellemezte. amely különféle rendezvényeket szervez a városban. A nevükhöz fűződik a „kávé, bor és pálinka fesztivál”, de „Márton napi libaünnepet” is szerveztek már a városban.

Korábban lapunk írt róla, hogy Kovács Sándor - miközben a helyi Fidesz elnöke volt - 2017-ben úgy került be az egyik önkormányzati cég igazgatóságába, hogy közben képviselő volt. A Tolna Megyei Kormányhivatal kimondta az összeférhetetlenséget.

2019-ben aztán felhagyott politikai pályafutásával és inkább üzleti ténykedésére fordította idejét. Noha rengeteg a bonyodalom a beruházás körül, Kovács Sándort mindez nem érinti: a Roszatom tavaly decemberben szerződött le vele betonkeverék gyártására. A Direkt 36 számításai szerint a paksi bővítéssel kapcsolatos munkákra eddig legalább hét különféle szerződést kötöttek, amelynek összértéke meghaladja az 1,1 milliárd forintot.