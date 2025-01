Paks 2 ügyében Orbán Viktornál és Szijjártó Péternél is járt hétfőn a Roszatom-vezér

Az orosz nukleáris céggel kötött szerződésmódosítás lényege – a beruházás előkészületeinek felgyorsításának ígéretével – még mindig is rejtve maradt, de kiderült, hogy a kormány most már a láthatatlan szankciók ellen is küzd.