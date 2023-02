nepszava.hu;

Ujhelyi: a kormányzat teljes káoszban volt a covid-járvány idején, Müller Cecília pedig alkalmatlan volt feladata elvégzésére

A politikus szerint a kormányzat mindenre felkészült volt a járvány idején, csak a járványra nem.

„A Fidesz-kormány és az alá tartozó intézmények azt igyekeztek bizonygatni a covid-járvány ideje alatt, hogy tökéletesen urai a helyzetnek. Ehhez képest most hivatalos papír bizonyítja, hogy az adatok kezelése körül teljes volt a káosz” - jelentette ki Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, az EP közegészségügyi bizottságának tagja csütörtöki, online sajtótájékoztatóján.

A politikus emlékeztetett, hogy közel egy éve fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mivel a kormányzati szervek többször visszatartották azon közérdekű adatigényléseit, amelyek a koronavírus adatokra vonatkoztak. Az adatvédelmi hatóság nemrégiben zárta le a vizsgálatot.

Ennek megállapításai közül Ujhelyi azt emelte ki, hogy a járványügyi szakrendszer nem volt felkészítve arra a jelentős adatmennyiség-növekedés kezelésére, amit a járvány okozott. Kiderült, hogy a pandémia elején mindössze kilenc olyan speciális szaktudással bíró szakember volt a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) aki a fertőzőbeteg-jelentő rendszert kezelni tudta, és nem volt idő újabb munkatársak felvételére vagy betanítására; ezért a meglévő szakemberekre nagy nyomás nehezedett.

A jelentés szerint az NNK azt is elismerte: érdemben növelte a téves adatbevitelből, elírásokból fakadó hibákat, hogy a covid-betegek adatainak rögzítését az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak kellett manuálisan elvégezni. „Magas hibaszázalékkal került a rendszerbe a covid-fertőzöttség, mint halálozási ok; a hibás adatok száma a harminc százalékot is meghaladta” - jelentette ki.

Úgy véli, „a kormány mindenre fel volt készülve a járvány idején, csak a járványra nem.” Szerinte ugyanis beigazolódott, amit már korábban is láttunk és sejtettünk: „a kormányzat teljes káoszban volt a covid-járvány idején, őszinte és korrekt tájékoztatás helyett viszont csak áskálódó támadásra, titkolózásra és olcsó propagandára futotta tőlük.”

