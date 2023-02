nepszava.hu;

ellenzék;DK;Kunhalmi Ágnes;

2023-02-02 12:20:00

Kunhalmi Ágnes: Jászberényben a DK választói is elmondták véleményüket a pártról

„Nem csak a demokratikus MSZP-s mivoltom mondja azt, hogy egyébként ha egységesülni akarunk, csak a demokrácia és a sokszínűség ernyője alatt tudjuk megcsinálni, ez ma a politikai történelmi realitás” - jelentette ki a szocialisták társelnöke a Spirit FM Aktuál című műsorában csütörtökön.

Kunhalmi Ágnes arról számolt be, hogy érkeznek hozzá polgármesterektől olyan jelzések, miszerint ha „nyugalmat akarnak maguk körül”, akkor kénytelenek megállapodni. Nyomatékosította: nem lehet feláldozni a következő választásokat egyetlen párt oltárán sem. A politikus kapott kérdést azzal kapcsolatban is, miért vándorolnak át más pártok politikusai a DK-ba - köztük az MSZP-ből is.

Erre azt mondta, az ellenzéki pártok többsége nem csinál abból politikát, hogy ki lép be vagy ki egyes pártokból - nem úgy, mint a DK. Utóbbival azért is van baja, mivel ha ezzel van elfoglalva az ellenzék legnagyobb pártja, ebből nem lesz új Magyarország, de még új ellenzéki politizálás sem.

Kijelentette azt is, hogy a jászberényi választáson a DK választói is elmondták véleményüket a pártról. Miután kimaradtak az összefogásból, az emberek tudták, hová kell húzni az X-et.

Azt hangoztatta, mindegy, mi történik az ellenzéki oldalon, a fontos az, lesz-e szavazója, s nem lehet öncélúan feláldozni egyetlen párt oltárán sem a következő választásokat. Kunhalmi Ágnes megjegyezte, sok esetben a politikusok „nem önkéntesen mennek ide vagy oda”.

Arra a kérdésre, hogy a DK zsarolja-e a polgármestereket, azt felelte, ő csak annyit mondott, amennyit tőlük hallott, miszerint „meg kell kötni az alkukat más pártokkal”, és az nem tud az együttműködés alapja lenni a másik fél miatt.

- vonta le a konzekvenciát a társelnök.