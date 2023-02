nepszava.hu;

nyomozás;Polt Péter;Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;parlamenti vizsgálóbizottság;Jámbor András;Schadl György;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2023-02-02 17:57:00

Nyomoznak Schadl György feleségének százmilliókat érő visszadátumozott papírja ügyében

Jámbor András ellenzéki politikus kérdését értékelte feljelentéséként a legfőbb ügyész abban az ügyben, amelyben egy 450 milliót érő péceli házat 38 millióért passzoltak el valakinek.

Schadl Györgynek, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott elnökének felesége ellen nyomoznak a 450 milliót érő, de visszadátumozás után 38 millióért eladott ingatlan ügyében – közölte Facebook-videójában Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő. Hozzátette: a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendelte el a nyomozást. Előzőleg Jámbor írásbeli kérdést tett fel az ügyben Polt Péter legfőbb ügyésznek, aki a kérdést és az ahhoz csatolt információkat feljelentéséként értékelte.

Amint arról a Népszava is beszámolt még január elején, Schadlné Baranyai Helga intézte azt az ügyet letartóztatását töltő férje távollétében, amelyről a Blikk írta meg, hogy egy évvel korábbi, 2020. májusi dátum szerepel annak a végrehajtási-árverési eljárásnak a dátumaként, amellyel 2021-ben valaki 38 millió forintért szerzett meg egy 450 millió forintot érő villát. Mint kiderült, az irat szabályosságával is gondok voltak, arról több aláírás, pecsét, tanú is hiányzik.

A kisemmizett Vajda Beatrix a Blikknek elmondta, 450 millió forintot ért a péceli háza, amikor volt férjének felhalmozott tartozásai miatt végrehajtás indult a megterhelt ingatlanra. Az ügyben az asszony feje fölül hamis dátummal elárverezett ingatlan ügyében – mint az Polt Péter Jámbor Andrásnak megküldött válaszából is kiderült – a nő jogi képviselője 2021-ben és 2022-ben is feljelentést tett, amelyeket a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság akkor még mindkét esetben elutasított, arra hivatkozva, hogy a mostani állításokat a feljelentések nem tartalmazták.

Vajda Beatrix ügyvédje, Baracz Vilmos szerint azonban nem csak végrehajtók, hanem jogi képviselők, hivatalnokok, bírók, vevők is tudhattak arról, hogy a töredékáron, bűncselekmény révén játszanak át ingatlanokat.

Jámbor András mindehhez hozzáfűzte, már több ezren írták alá azt a kezdeményezést, amelyet ellenzéki képviselőtársaival kezdeményezett, hogy a végrehajtói maffia ügyeit parlamenti vizsgálóbizottság vizsgálja ki. Szerinte arra is választ várnak, hogy „ki az a 60-70 képviselő, akit Schadl megfenygetett, ha nem áll le a nyomozás ellene, ki az a két-három miniszter, akinek a széke inoghat, ha ő kipakol, és ki az a parlamenti csávó, akinek pénzt fizettek, hogy vigyen be egy ügyet Orbán Viktor elé”.