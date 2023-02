Varga T. Róbert;

úszás;visszavonulás;Hosszú Katinka;Wladár Sándor;

2023-02-03 06:30:00

„Ez egy olyan sportág, amelyben szerelemnek nincs helye” – Áprilisban dőlhet el, véget ér-e Hosszú Katinka pályafutása

Nem vonul vissza a 33 éves, háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka – árulta el a Népszavának Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. Perdöntő az április 19-én rajtoló országos úszóbajnokság lesz.

Tavaly szinte minden második Hosszú Katinkáról írt cikk arról szólt, hogy most már aztán hamarosan visszavonul a háromszoros olimpiai bajnok. Januárban azt prognosztizálta a sportsajtó, hogy a római Eb lesz az utolsó nagy versenye, aztán ott arra a kérdésre, érez-e még magában annyit, hogy nekiveselkedjen a Párizsig tartó olimpiai ciklusnak, azt felelte: talán. Ezek után nem volt meglepő, hogy decemberben gyakorlatilag vissza is vonultatták, s való igaz, a harmatosan sikerült kontinensviadalt követően fel is hagyott az edzésekkel, még Sós Csaba szövetségi kapitány sem tudott arról, egyáltalán edzésben van-e.

Ehhez képest Wladár Sándor csütörtökön megerősítette lapunknak: „Hosszú Katinka a tréningeket megkezdte, reggel és délután egyaránt dolgozik, vagy medencében, vagy szárazföldön. Szakmai tervét beadta a szövetségbe, hamarosan Tenerifére utazik három hetes edzőtáborba.”

Megkérdeztük tőle, mindez komoly felkészülés lesz-e vagy egyúttal kellemes nyaralásnak is felfogható, tekintve, hogy az elmúlt időszakban nem sok jelét adta a bajnoknő, hogy korábbi becenevéhez (Iron Lady) méltó mód vasakarattal és acélkeménységgel készülne… Wladár erre azt felelte, korábban valóban „meg volt csúszva az edzésekkel, sokat kihagyott”, de nincs oka kételkedni abban, hogy ne akarna teljes erőbedobással készülni. Ugyanakkor hozzátette: „Majd az április 19-én rajtoló kaposvári országos bajnokságon eldől, mennyire sikerült neki 33 évesen erőt vennie magán, és visszaszereznie jó formáját”.

Erre mennyi esélye van? – kérdeztük az 1980-as olimpia 200 méter hátúszó bajnokát, felhozva, hogy az élsportban egyértelműen megfigyelhető: a tökéletesedő étkezési- és edzési szokások által az aktív pályafutás évekkel kitolódott. „Én 1984-ben abbahagytam, 21 éves voltam. Egerszegi Krisztina nem volt 22, Darnyi Tamás 26, amikor azt mondta, nincs tovább. Aztán egyre tolódott ki a korhatár, jött Szabó Joe, Kovács Ági, Bernek Péter, meg Cseh László. Anno fél napokat készültünk, napi 20-22 kilométereket úsztunk, hamar kiégtünk. Ma már a világ legszűkebb elitje sem edz napi 8-10-12 órát” – magyarázta Wladár. Kiemelte azt is, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a medencében lévők hamarabb jutottak el odáig, hogy létezik a civil élet, sokan egyetemre jelentkeztek, s habár többek ma is ezt az utat járják, főleg levelezőn tanulnak tovább.

Nem lehetséges, hogy Katinka, akinek egyébként férje, Gelencsér Máté az edzője, azért nem vonul vissza, mert azért jól jönnek az államtól származó pénzek? – vetettük fel. Wladár így reagált:

Hogy az OKJ-s edzői képesítéssel rendelkező párja tényleg 800 ezer forintot visz-e haza, azt nem tudta, Wladár olyan 600 ezer körüli összegre emlékszik, mindazonáltal fontosnak tartotta elmondani, hogy sajnos a szakedzői képzés sokáig szünetelt nálunk, ám az OKJ-s papírokkal megszerzett képesítésekkel rendszeres továbbképzéseken kell az edzőknek megjelenniük.

„Visszatérve az alapkérdéshez, csak ismételni tudom, amit decemberben is nyilatkoztam: ha Katinka komolyan gondolja az élsportot, tisztában kell azzal lennie, hogy ez egy olyan sportág, amelyben a magánéletnek, szerelemnek nincs helye, csak a monoton munkának. Áprilisban okosabbak leszünk, ne fussunk annyira előre” – zárta szavait a MÚSZ első embere.